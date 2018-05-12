孩子这4种学习品质，一定要培养

培养孩子过程中什么最重要？北京史家教育集团校长王欢认为，提高孩子的学习品质尤其重要。哪些学习品质一定要培养？跟随小编一起来看看王欢校长的观点。

培养孩子过程中什么最重要？北京史家教育集团校长王欢认为，提高孩子的学习品质尤其重要。哪些学习品质一定要培养？跟随小编一起来看看王欢校长的观点。

提高孩子的学习品质

这几点一定要培养

浓厚的学习兴趣

想要有良好的学习品质，首先一定要有浓厚的学习兴趣。小学这些知识，应该说98%的孩子都不成问题，都很正常。但是我们看到，如果在学生学习的过程之中，我们通过所有的作业体验，一次一次地练习，让孩子受伤，痛恨学习，这是我们给他最大的一种伤害。

因此，我们要反复强调：你给予孩子的是什么？你一定要让孩子保有学习的兴趣。孩子可以考80分没有关系，但是他对学习却有无限热情，就像古人说的，学而不厌。因此不管家庭教育还是学校的教育，让孩子充满无限的学习兴趣，可谓是重中之重。

我们要让孩子感受到兴趣的力量。一旦他对这个事情入门的时候，他才会真正有兴趣。到那时候就不存在说负担重不重，困难不困难，那是真兴趣所在。

良好的学习习惯

谈到学习品质，还要关注良好的学习习惯。

一个人发展中的习惯很多，我觉得最重要的习惯就是独立思考的习惯，他需要有自己的思维品质。老师这么说的，他这么记着。缺少停留，缺少自我思考、消化、质疑，没有重组构建。比如，在家的时候，家长可以多问孩子为什么；当孩子问为什么的时候，可以和他一起探究，一定让他去思考问题。

有效的学习方法

说到有效的学习方法，孩子真是各有各的不同。这个方法，无所谓好坏，适合他的，他习惯的，然后又能起作用的，就是好方法。在孩子学习过程中，家长可以和孩子一起总结出两条，让他用那样的方法去尝试。

敏锐的信息素养

如何让孩子们能够收集信息，整理信息，运用信息，甚至于创造信息的信息素养也是不能忽视的。

同样的信息，大家一块听，一块看的东西这么多，有一些人就有收获和提升的，有一些人经历后却毫无所得。其原因就是他缺乏信息素养，不懂得在众多的信息中如何抓取、如何整理和运用。

有些人曾说过，不管良好的家庭教育还是学校教育，现在都是看谁能够充分地利用资源，能够很好地去整合信息，他一定会获益匪浅。