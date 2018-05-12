高考将至，各科复习这样做，成绩提升并不难

距高考还有不到一个月，不少高三党明显感到精神疲惫，出现了注意力不集中、学习成绩下滑等现象，也有不少学生感觉紧张焦虑。面对这样的问题，老师和家长该如何应对和解决呢？怎样指导考生规划时间、合理复习、调整心态呢？

“高考”，这个词带着满满的重量，有青春的沉淀，有未来的憧憬。又是一年高考时，距离2018高考只剩不到一个月啦！孩子们要如何才能在这短短的时间内打赢这次胜仗，让自己开心、家长安心、老师放心呢？

距高考还有不到一个月，不少高三党明显感到精神疲惫，出现了注意力不集中、学习成绩下滑等现象，也有不少学生感觉紧张焦虑。面对这样的问题，老师和家长该如何应对和解决呢？怎样指导考生规划时间、合理复习、调整心态呢？

小编为各位老师家长准备了详尽的考前规划，供大家研读，在最后的一个月为孩子提供最好的考前服务。也希望每个学生都能在考场上多拿几分！

考前一个月，如何合理安排时间

延续阶段（5月中旬以前）：延续以前的学习方法，充分利用时间！

对于即将高考的高三学生来说，调整作息不能心急，初期复习要争分夺秒！

一位高三老师建议“在早上可适当早起加强学习，但以保证第二天上课不太疲劳为前提，中午时间视自己的具体情况可以学习或休息。”

这样做一是适当加长了学习时间，掌握更多知识。更重要的是增强了孩子的自信心。

调整阶段（5月中到6月初）：调整复习节奏，切换考试模式

“答题时思路不清，精力总是不集中，烦躁苦闷。” 很多人在这一时期会出现所谓的“答题高原期”。这是多数学生必然出现的情况，这时考生需要的是改变前期的学习模式，切换到“考试模式”，“浏览以前考过的模拟卷，真正进行查缺补漏工作，不要再过多地做练习了”。

如果“高原反应”特别强烈，可以“做练习时降低难度。因为考前的模拟题目往往安排不合理，不完全符合高考试卷要求，还有就是复习久了有点麻木，答题的警惕性降低。”

用好时间表，让身体和心灵赢在高考路上！

中教君为您和孩子提供了时间安排的小技巧，让它为考生的身体健康和精神状态保驾护航。 (因为和学校平时上课的时间有出入，所以用到考前一个月的复习中刚刚好。)

6：00—8：00

此时头脑最清醒，体力也充沛，是学习的一个黄金时段，这时候可以背英语单词，看文学常识，也可以安排一下对功课的全面记忆复习。

8：00—9：00

此时人的耐力处于最佳状态，正是接受各种“考验”的好时间，可以安排难度大的攻坚内容。

9：00—11：00

此时短期记忆效果很奇妙。对“抢记”和马上要考核的东西进行一下突击，可事半功倍。

13：00—14：00

饭后人易疲劳，夏季尤其如此。这时候可以休息调整一下，养精蓄锐，听听轻音乐，做做放松操，都会感觉很舒服。

15：00—16：00

此时长期记忆效果特棒，可合理安排那些需要“永久记忆”的东西。

17：00—18：00

这是完成复杂计算和费劲作业的好时间，安排得当，可以以一当二。做复杂计算和费劲作业最好是饭前，吃饭后人的血液都会集中到胃部，大脑也不活跃。

晚饭后

因人而异，个人根据自己情况妥善安排。最好还是先放松一下再开始学，看看新闻联播、体育新闻之类的电视节目。看完之后可分两三个时间段来学习，5个小时语、数、外等文理科交叉安排；最好难易程度区分开。