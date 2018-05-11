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打名师牌借名校东风 重庆部分培训机构热衷“傍名校”

2018-05-11 10:06 来源：工人日报
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　　面对培训，学生痛苦，家长辛苦，谁都不想学，但又不得不学。校外培训到底有多少乱象？连日来，《工人日报》记者调查发现，为了吸引生源，重庆不少机构打名师牌，实际教学的都是普通水平的老师，还有的与名校做邻居，借此给家长传递与名校有千丝万缕联系的虚假信号。

　　难言的苦衷

　　家住重庆市北碚区状元府第的王天宇，今年刚满10岁，学习奥数已有两年。

　　记者见到王天宇时，恰逢周末，本应该是他学习奥数的时间，而这一天，父母破天荒地让他休息。“大家都在讨论教育部取消奥数等5项加分的事情，以及重庆市教委开展培训机构专项治理行动，这让大家都在思考还有没有必要让孩子学奥数。”王天宇的父母告诉记者，这几天，培训机构家长群里，大家都感到迷茫——孩子学了这么久的奥数，现在对于小升初没有任何帮助，接下来是该继续，还是该停止呢？

　　“我们希望孩子初中能考上重点中学，专门去打听过，学校录取取决于两个成绩，一是平时在校成绩，二是会有一次学校自主招生考试。”记者了解到，王天宇备考的这所重点中学，每年的自主招生考试范围就包括奥数。王天宇已经学习了两年奥数，仅在奥数培训上花费就达到了6万多元。

　　“花了这么多钱，现在突然宣布奥数加分取消，我们有一种竹篮打水一场空的感觉。”王天宇的父母唉声叹气。不过，不用去上奥数班的王天宇却喜笑颜开地告诉记者：“终于可以打篮球了。”

　　“奥数真的太难了。”这是多位接受采访的学生的心声，而这样的“难”家长们也感同身受。一位家长告诉记者，现在孩子平时的作业都是由他们批改，很多知识点连自己都弄不懂，再加上奥数班也会布置作业，这让他们叫苦不迭。

编辑： 唐巧燕
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