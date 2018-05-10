如何轻松做好留学申请？送给年轻学子3个诀窍

现如今，出国留学已是很平常的事了。随着申请季的临近，学子开始进入紧张的准备阶段。

现如今，出国留学已是很平常的事了。随着申请季的临近，学子开始进入紧张的准备阶段。

想要出国留学

需先过语言关

中国学生的学习能力较强，考试成绩也不错，但开口能力和实践勇气略显不足。不做好全面准备，进入国外课堂时就会陷入“听不懂课、张不开嘴”的困境。

雅思成绩在美国大学中的认可度很高。在美国排名前100的学校中，本科阶段对雅思成绩的认可程度达到91%以上，研究生阶段达到98%以上。对于想去美国留学的学子而言，取得优秀的雅思成绩就显得非常重要。雅思考试的有效期为2年。所以，已经有出国留学计划的学子想要参加雅思考试，最好是在高一或大一就开始准备，以确保在高三或大三之前拿到语言成绩。

“国外大多数学校非常看重语言成绩。过不了语言关，留学的机会也就没了。即便其他所有的事情都准备好了，那也没用。”山东大学岩土工程专业研究生郭孔灵说：“我现在正在准备雅思考试，感觉难度比想象中的还要大。现在离申请截止的时间已经不多了。同时我还要完成硕士学位论文，说实话还是蛮有压力的。”

如何在较短的时间内备考一门外语？运用正确的学习方法以提高效率固然重要，考虑寻求专业语言辅导机构的帮助也是一种常用方法。如果外语成绩未达到申请学校的要求，那就要尽快申请辅导课程。

“说到备战托福、雅思等考试，阅读和听力往往是中国学生的强项。努力刷题勤练就能提高准确率。中国学子的弱项是口语。”在美国威斯康辛大学麦迪逊分校学习经济专业的棣明珠说：“外国人在平时的交流中，也不常使用太高深的词，那些词只有在学术写作时才会使用。我建议学子多多练习单词发音和语句的连贯性读法，在口语考试时，一定要敢于表达自己的观点，这时并不需要使用多么高级的词汇。”

李天成(化名)就读于北京师范大学英语专业。他在大三就已通过托福考试，现在已经拿到澳大利亚墨尔本大学的录取通知书，准备于7月份去读研究生。现在，他仍然积极参加大学生自发组织的英语角活动，定期和英语爱好者一起练口语。“虽然外语成绩达到了学校的要求，但我深知自己的口语和交往能力尚有欠缺。我有时甚至不敢和外国人说话，即使说上话也会紧张得面红耳赤。因此，我要抓紧这段时间补一补。”李天成说。