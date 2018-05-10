@东莞家长，孩子积分入学，社保分数能用微信直接查询了

为了方便大家了解社保积分，近日，东莞市社会保障局在其微信公众号增加了积分入学中的社保分数查询功能。

2018年东莞市异地务工人员随迁子女积分制入学的网上报名工作于5月2日正式开始。根据《东莞市义务教育阶段异地务工人员随迁子女积分制入学积分方案》的通知，社保作为其中一个积分项目。为了方便大家了解社保积分，近日，东莞市社会保障局在其微信公众号增加了积分入学中的社保分数查询功能。

首先关注“东莞社保”微信公众号，完成身份认证后即可通过菜单中的“个人查询”下的子菜单“积分入学查询”，进行查询。

社保得分一目了然，不需要自己计算啦！