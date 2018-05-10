85.7%受访青年选就业地会参考当地人才引进政策

近日，一组题为《这些城市，正在拿命欢迎你》的漫画刷爆朋友圈，展现了杭州、成都、西安、武汉、郑州和长沙等20多个二三线城市抢夺人才的情景。青年进行就业决策时会参考城市的人才引进政策吗？对他们来说，哪些政策更有吸引力？

近日，一组题为《这些城市，正在拿命欢迎你》的漫画刷爆朋友圈，展现了杭州、成都、西安、武汉、郑州和长沙等20多个二三线城市抢夺人才的情景。青年进行就业决策时会参考城市的人才引进政策吗？对他们来说，哪些政策更有吸引力？

近日，中国青年报社社会调查中心联合问卷网，对1985名18～35岁的青年进行的一项调查显示，85.7%的受访青年进行就业决策时会参考城市的人才引进政策，住房政策(69.1%)和落户政策(63.2%)对受访青年来说相对更有吸引力。55.9%的受访青年认为现在的各城市人才引进政策过于注重短期效益，缺乏长期考虑。吸引人才扎根，58.6%的受访青年建议城市改善居住环境，54.7%的受访青年建议各城市发挥自身优势，提升长期吸引力。

住房政策和落户政策对受访青年更有吸引力

谢雨忻是四川大学应届硕士毕业生，毕业后想留在成都。在成都引进人才的政策中，谢雨忻对与买房相关的政策比较关注，“期待能尽早有能力买房，在一个城市安定下来”。

北京某高校应届毕业生张南(化名)心仪的城市是杭州，但还没最终确定在哪里工作。“我对郑州、深圳、杭州、南京这几个地方的人才引进政策都很关注，但一圈看下来，感觉大多数都只是租房补贴、购房补贴等”。

调查显示，85.7%的受访青年表示作就业决策时会参考城市的人才引进政策，14.3%的受访青年表示不会。在各种人才引进政策中，住房政策(69.1%)和落户政策(63.2%)对受访青年相对更有吸引力，其他还有现金补助(50.7%)、就业创业激励(47.1%)等。

“随着城市化快速发展，城市之间的竞争加剧。国家对一线城市的发展规模作出一些限制，如控制用地规模、人口规模，实行减量化发展。这样，二三线城市迎来了前所未有的发展机遇，有了更多机会去吸引一流人才。”中国人民大学公共管理学院教授杨宏山表示，最近一段时期，一些城市纷纷出台吸引人才的新政策，如提供落户便利、对符合条件的人才给予一定财政补贴，这反映了地方政府求贤若渴的态度，希望通过引进人才促进城市发展。同时，这些补贴也都设有前提条件，如按照南京市的政策，给予的补贴只能在本地消费，同时，对用人单位的资格条件等也有附加规定。

当下，一些城市为了抢夺人才，在补贴力度上层层加码。对此，68.0%的受访青年表示看重这些补贴，17.2%的受访青年不看重，14.8%的受访青年表示不好说。

“有的城市购房补贴给5万元，租房按月给补贴。但我觉得吸引力不够大。”张南认为，首先，实行这些政策的大多是一二线城市，房价太高。对于应届毕业生来说，这样的补贴力度不够。其次，对享受不同政策的人群划分不够明显，研究生、本科生、大专生享受的补贴优惠差不了多少。第三，配套的人才引进政策跟不上。只给资金方面的补贴，但是有的工作机会少，发展前景差。“对于那些落户比较难的城市，住房补贴、减小落户难度等政策还是很有效的。有的城市虽然有补贴政策，但就业或创业环境不行”。

谢雨忻说，成都的生活节奏比较慢，夜生活很丰富，又是自己的家乡，“这里的生活更适合我，我更看重这些”。

北京某高校学生李妍(化名)认为，虽然补贴不一定就能吸引人才到某个城市发展，但能看得出该城市对待人才的态度。

吸引人才扎根，58.6%受访青年建议城市改善居住环境

北京某高校学生牟深(化名)认为，现在大部分引进人才的政策缺乏长期考虑，“很多人不会因为一时的补贴就选择定居的地方，做好城市基础设施建设，改善经济环境更能吸引人才”。

调查显示，55.9%的受访青年认为现在各城市的人才引进政策过于注重短期效益，缺乏长期考虑，54.9%的受访青年指出有的城市跟风拼钱，没有突出自身的优势，54.3%的受访青年认为有的城市没有着力改善就业和创业环境，36.7%的受访青年指出一些政策常常无法落实。

调查中，39.6%的受访青年称了解所在地的人才引进政策，30.4%的受访青年了解程度一般，30.0%的受访青年坦言不了解。

李妍指出，一些城市的人才引进政策落实不到位，给了不符合政策要求的人钻空子的机会，而那些真正需要这些政策帮助的人反而享受不到这些待遇。

“我觉得北京天气太干了，身体不适应，城市太大，出行也不方便。但是在杭州，到处都是绿莹莹的，水分充足，有山有水，骑自行车都开心。”张南表示，对于她来说，一个城市的环境、气候是最重要的，其次是就业机会的多少，公司在当地的发展，自己以后的发展前景。另外，基础设施完不完善、离家近不近、朋友多不多以及伴侣想不想去也很重要。

“我选工作地点的时候会考虑空气和绿化，这方面有优势的城市我肯定会考虑。”牟深认为注重环保和可持续发展的城市更有吸引力。

李妍希望，各城市的人才引进政策能够尽快落到实处，提出来一项就要做好一项。

怎样才能吸引人才在一个城市扎根？调查中，58.6%的受访青年认为要改善居住环境，让人们安居乐业，54.7%的受访青年建议各城市发挥自身优势，提升长期吸引力，51.0%的受访青年希望各城市出台人才引进政策不要只拼钱，要脚踏实地发展产业，30.6%的受访青年认为完善文化娱乐产业很重要，30.2%的受访青年期待创造包容平等的氛围，29.8%的受访青年希望确保优惠政策落地。

“二三线城市正抓住机会主动出击，提供更有力度的激励机制。”杨宏山认为，不同城市对人才的吸引力不一样。比如西部城市户口吸引力是有限的，可能就需要出台其他激励性政策，城市的政策支持要与本身的资源要素禀赋相匹配，短板的地方要用长板来补。

他认为城市要想吸引人才留下来，应从两个方面发力：一是不断改进公共服务，提升公共服务的回应性、配套性和便利性，让人才来了以后，有归属感和亲切感，能真正立身于这个城市；二是为产业发展、转型升级提供政策支持，让产业做大做强，从而创造更多更好的就业机会，只有这样，才能广聚人才，走上可持续发展之路。

受访青年中，来自一线城市的占31.3%，二三线城市的占58.8%，四线城市的占9.4%。