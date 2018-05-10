广东将制定外国人才服务与管理办法

据广东省人力资源和社会保障厅9日通报，为促进外国人才尽快融入当地社会，广东将研究制定外国人才到粤工作服务与管理办法。

据广东省人力资源和社会保障厅9日通报，为促进外国人才尽快融入当地社会，广东将研究制定外国人才到粤工作服务与管理办法。

据介绍，近年来每年到粤工作的境外专家超过15万人次，约占中国内地六分之一；广东累计引进海外人才5.8万人次，其中诺贝尔奖获得者、发达国家院士、终身教授等149人。

接下来，广东省将以培养引进“高精尖缺”人才和青年人才为重点，实施高效便捷的人才引进制度；健全符合到粤外国人才工作特点的社保管理制度，保障在粤外国人才按规定参加和享有基本养老、医疗等社会保险；鼓励用人单位以建立企业年金、购买商业保险等方式，提高外国人才养老及医疗保障水平。

目前，到粤工作外国人在办理相关工作手续方面可享受“四大便利”：长期在粤工作的外国人可享受两证(“外国人入境就业许可”和“外国专家来华工作许可”)整合后工作许可统一管理的便利；外籍高层次人才和创新创业人才可享受中国公安部支持广东自贸区建设和创新驱动发展的16项出入境政策便利；短期到粤的外国专家可享受来华邀请函政策中“免办工作许可”的便利；外国高端人才可享受最长签证有效期等人才签证的便利。

同时，广东已将“外国人来华工作许可”行政许可事项办理权限下放至地级以上市，中央和广东省属驻穗单位可直接向广东省外国专家局申请办理，各地用人单位可按属地原则向所在地相关部门申请办理。(完)