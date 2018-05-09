华工“国际范”校区启动建设，明年9月正式使用

5月9日上午，华南理工大学广州国际校区项目在广州市番禺区广州国际创新城启动建设。

南方网讯 （记者/柯丹洁 通讯员/吴哲 卢庆雷）5月9日上午，华南理工大学广州国际校区项目在广州市番禺区广州国际创新城启动建设。该校区将建设10个前沿交叉学科学院和若干个研究院，对接国家和区域需求，从事国际前沿科学研究，推动高水平科技成果转化，培养高端创新人才，助力广东实现“四个走在全国前列”。

设计规划构筑千载格局，建设世界一流大学

华南理工大学广州国际校区由教育部、广东省、广州市、华南理工大学于2017年3月15日在北京四方签约共建。广州国际校区由广州市政府采用“交钥匙工程”的形式完成基础建设及配套，计划明年9月开始正式使用，到2021年完成所有学院的筹建和招生。

据悉，该校区计划于2018年研究生招生、2019年本科生招生，并最终建立完整的本科—硕士—博士研究生培养体系，达到1.2万人的在校学生规模，其中本科生约6000人，研究生约6000人。

对华南理工大学来说，广州国际校区是学校入选“双一流”建设A类名单后，在新时代推进“双一流”建设、迈向世界一流大学的新的增长极，是世界一流大学建设的新引擎。该校区坚持社会主义办学方向，坚持高标准规划、高起点建设、高水平管理、高质量办学的原则，依托华南理工大学现有的优势学科资源和理工特色，以打造世界一流、千载格局为宗旨，争取在短时间内建成理工特色、世界一流的在地国际化校区，使学校办学实力全面提升，国际竞争力全面提升，国家贡献力全面提升。

携手世界百强开展国际合作，形成开放办学新局面

华南理工大学广州国际校区创新了国际化办学的合作方式，她的“国际范”有别于大多数中外合作办学中校校之间“一对一”的模式，而是采用“中方为主，国际协同”的方式，由每个学院和全球排名前100、学科排名前50的世界一流大学进行“一对一”或“一对多”的合作，汇聚全球高端创新要素开放办学。

目前，广州国际校区已经与英国牛津大学、美国密西根大学、美国哥伦比亚大学、新加坡南洋理工大学、澳大利亚西澳大学等大批世界一流院校，签署了相关合作协议或达成合作意向。