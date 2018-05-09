东莞2018年积分入学申报5大关键词

关键词一：申请人
积分入学政策当中有个概念叫做“申请人”，申请人是指“学生”，按照学生的身份证进行注册，一个学生一个档案。
申请人要符合什么条件呢？三个条件：
1.户籍方面：非东莞市户籍的中国公民（含香港、澳门）；
2.智力方面：有正常的学习能力；
3.年龄方面：符合相应的入学年龄。
★在小学阶段，有严格的年龄限制，如果年龄达不到相应的入学年龄，即使有学籍，也不能提出积分入学申请。
★义务教育阶段提前入学者，不能通过重读或留级的方式来申请积分入学。
关键词一：申请人
积分入学政策当中有个概念叫做“申请人”，申请人是指“学生”，按照学生的身份证进行注册，一个学生一个档案。
申请人要符合什么条件呢？三个条件：
1.户籍方面：非东莞市户籍的中国公民（含香港、澳门）；
2.智力方面：有正常的学习能力；
3.年龄方面：符合相应的入学年龄。
★在小学阶段，有严格的年龄限制，如果年龄达不到相应的入学年龄，即使有学籍，也不能提出积分入学申请。
★义务教育阶段提前入学者，不能通过重读或留级的方式来申请积分入学。
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