东莞2018年积分入学申报4大注意点

根据去年申报的情况，提醒广大家长今年在申报时注意四点：注意时间安排、如实填写资料、认真核对信息、必须现场确认。

根据去年申报的情况，提醒广大家长今年在申报时注意四点：

1、注意时间安排

积分入学每个环节都有具体的时间安排，如“网上报名”环节从5月2日上午10点开始，到6月1日下午五点半结束，逾期系统自动关闭。请各位家长一定要清楚了解每个环节的时间节点，按规定的时间进行积分申请。

2、如实填写资料

通过电脑或手机登录系统填写信息或上传材料电子照片，由于这些的信息和材料与积分密切关系，如填写的信息不完整、不真实，将会影响到审核部门的评分，如果填报和上传的资料不真实，查实后会被取消申请资格，列入黑名单，所以建议家长在填报信息前做好四项工作：

一是全面阅读政策文件内容和各部门配套制定的操作指引，充分了解各项目的审核标准和要求；

二是提前了解系统报名的操作流程，今年我们配套制作了网上报名操作指引、操作视频及网上报名预填表三份配套材料，大家观看和阅读后可先在预填表上填写信息，然后再录入系统，以免忙中出错。

三是提前把有关佐证材料准备好，网上报名非常简单，只要把前期资料准备好了，20分钟就可以完成，建议大家提前把这些材料准备好，方便在系统报名时直接上传资料。

四是错峰报名。今年学位增多，申请量预计也会增多，虽然我们已经做好了应急预案，但为了避免网络塞车，建议家长错峰报名。同时，如果万一出现网络堵塞情况，请家长们不要心急，我们的技术人员会抓紧处理，待网络畅通后再填报。今年可以选用电脑或手机方式报名，两种方式都是互通相连的，在电脑上报名了，手机上可以查看；手机上填报了信息，在电脑上可以继续填写。大家可以选择自己方便的方式进行申报。

3、认真核对信息

网上报名一人一号，系统会根据申请人（也就是学生）的身份证号码自动识别。在系统上确认提交申请资料后，申请资料是不能“修改”、“补充”或“撤销申请重新填报”的，因此，提醒大家填写好信息后要认真检查和核对，确认无误后再确定提交申请。

4、必须现场确认

按照积分入学流程，在评分结果出来后，如没有异议的，要在规定时间内到申请地新莞人服务管理中心进行现场确认，不按时确认的，视为自动放弃申请资格。今年积分入学现场确认的截止时间是6月24日下午五点半，为了避免确认工作扎堆，建议申请人确认分数无异议后，尽快到现场确认，以免逾期被取消资格。