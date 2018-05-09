广东民办学校分类管理 营利性民办学校应登记为公司

连日来，民办学校分类管理，引起广泛关注。8日，省教育厅公示《民办学校分类登记实施办法（征求意见稿）》《营利性民办学校监督管理实施办法（征求意见稿）》，进一步推进我省民办学校分类登记、规范管理，促进民办教育健康发展。

南方网讯 （全媒体记者/吴少敏 陈芳庭）连日来，民办学校分类管理，引起广泛关注。8日，省教育厅公示《民办学校分类登记实施办法（征求意见稿）》《营利性民办学校监督管理实施办法（征求意见稿）》，进一步推进我省民办学校分类登记、规范管理，促进民办教育健康发展。

《民办学校分类登记实施办法（征求意见稿）》提出，现有民办学校选择登记为非营利性民办学校的，应当在完成财产清查、明确财产权属、修改学校章程后，按有关规定到民政或机构编制部门办理登记。

选择登记为营利性民办学校的，应当进行财务清算，经省级以下人民政府有关部门和相关机构依法明确土地、校舍、办学积累等财产的权属，并缴纳相关税费，办理新的办学许可证，凭新的办学许可证到原登记管理机关办理注销登记手续后，到工商行政管理部门办理设立登记、领取营业执照。

值得注意的是，营利性民办学校应当登记为有限责任公司或者股份有限公司。其中，申请设立营利性民办学校，应当先向工商行政管理部门申请名称预先核准，并以工商行政管理部门核准的名称向业务主管单位办理审批手续，领取办学许可证。营利性民办学校凭办学许可证到工商行政管理部门申请设立登记。

《营利性民办学校监督管理实施办法（征求意见稿）》提出，营利性民办学校收入应当全部纳入学校财务专户，出具税务部门规定的合法票据，由学校财务部门统一核算、统一管理，主要用于教育教学活动、改善办学条件和保障教职工待遇。学校应当将党建工作、思想政治工作和群团组织工作经费纳入学校经费预算。

同时，营利性民办学校应当加强党组织建设，建立健全党的基层组织机构，实现党组织和党的工作全覆盖。凡有三名以上正式党员的民办学校，应按照党章规定建立党组织，按期换届。党员人数不足三名的，可采取联合组建、挂靠组建、派入党员教师单独组建等形式建立党组织。