北大清华公布自主招生初审名单

日前，清华大学和北京大学的“2018年自主招生初审名单”陆续在教育部阳光高考网公示，引发了全国关注，尤其是牛娃家长们。

日前，清华大学和北京大学的“2018年自主招生初审名单”陆续在教育部阳光高考网公示，引发了全国关注，尤其是牛娃家长们。

因为通过初审，即意味着拿到两所国内顶尖名校的自主招生资格，可以参加两校组织的自主招生考试，有希望拿到各种优惠录取政策。从往年两校的自主招生政策看，最大的优惠幅度是“高考成绩达到一段线即录取”。

据公示数据显示，今年国内这两大顶尖学府的初审人数均有较大幅度提升：其中，清华大学2018年自主招生报名初审通过1172人，去年通过人数是849人；北京大学有1719人通过初审，去年是1522人。

从全国范围来看，北京学子最受两校青睐，北京市通过两校自主招生初审的人数独占鳌头，分别为清华大学191人次和北京大学234人次。当然，浙江的高中生也表现不俗，清华大学的通过人数为73人次，仅次于北京和湖南；北京大学的通过人数为182人次，位列第二，山东、江苏、湖南等地区紧随其后。

综合两所高校的初审通过人数，钱报记者统计了排名前10的高中——

受清华北大青睐的高中生的10个集中地，依次是中国人民大学附属中学（62人）、长郡中学（55人）、衡水第一中学（54人）、北京市十一学校（48人），浙江省杭州第二中学（45人）……从这10所高中的所在地来看，其中4所来自北京，3所来自湖南，浙江、河北、湖北各有1所。

昨天，记者获得的最新消息是，今年受清华北大青睐的浙江高中生还远不止上面这张表里的统计人数。

像杭州学军中学，除了3人通过北大自主招生初审，其实还有多名学生已经获得北大的保送、预录取和三位一体的资格。

又比如杭州高级中学，昨天又有一位高三学生通过北大面试，拿到自招资格。这位叫何润之的学霸，3门选考科目和英语的总分是442分（满分450分）。

记者从杭州几所高中的校长、老师那里了解到，目前通过清华北大初审主要有两条路径：一是在数学、物理、化学、生物和信息学这五大学科竞赛，获得优异成绩；二是参加清华、北大面向全国优秀学生举办的冬令营、夏令营，期间表现出色，并通过相关学科测试，在文史方面有特长的学生就有不少是在这里崭露头角。

这些学生到底是凭什么获得清华、北大的青睐？记者整理了今年两所高校的自主招生简章，赶紧看看你家的娃符不符合条件。

清华大学

具有各类特长及创新潜质的优秀高中毕业生均可申请。申请学生应至少具备以下方面特质之一，并提供相关证明材料：

1.研究创作方面：在科技发明、研究实践、文学创作等方面具有突出表现的学生。

2.突出才能方面：在人文与社会、创新与设计等方面具有突出才能或在相关学习实践中取得优异成绩的学生。

3.学科奥赛方面：在数学、物理、化学、生物、信息学等学科具有学科特长，且在学科奥林匹克竞赛中表现突出的学生。

各学科类型及对应的初试测试科目如下：

1、“人文与社会类(经学方向)”专业方向申请条件：

①热爱中国文化，品行端正，以学习与研究儒家经典为终身职志；

②受过较系统的蒙学教育，能背诵《三字经》、《百家姓》、《千字文》、《笠翁对韵》、《龙文鞭影》；

③有较好的经学基础，能背诵“四书”(《大学》、《中庸》、《论语》、《孟子》)，以及《周易》、《诗经》中的一种；

④有初步的文字学基础，学习过《说文解字》，能用篆书默写540部首，能简单讲解“六书”。

2、“人文与社会类(出土文献方向)”专业方向申请条件：

①热爱中国历史文化，愿意从事甲骨、金文、简帛等出土文献的整理、研究和保护事业；

②熟悉中国古代文史典籍，阅读过《史记》、《左传》，及其他先秦文献；

③对古文字有浓厚兴趣，阅读过《说文解字》，了解小篆及甲骨文、金文、简帛等。