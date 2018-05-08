广州市公办小学招生网上报名指引公布

2018年广州市公办小学招生网上报名于5月5日开始。报名对象有哪些？报名需要准备什么资料？报名流程是怎样的？您想知道的这里都有！

2018年广州市公办小学招生网上报名于5月5日开始。报名对象有哪些？报名需要准备什么资料？报名流程是怎样的？您想知道的这里都有！

报名对象

凡2018年8月31日（含8月31日）前年满6周岁、具有广州市户籍的儿童，报读我市公办小学实行网上报名。非本市户籍适龄儿童按各区教育行政部门2018年小学招生政策进行报名。

网上报名时间

2018年5月5日（上午8:30时）至10日。

真实准确填报信息

在规定报名时间内，家长可登录广州市义务教育阶段学校招生网上报名系统（http://zs.gzeducms.cn），填写适龄儿童基本信息、家庭居住情况、家庭房产情况和法定监护人情况，确认无误后保存并提交。请家长务必在提交信息前仔细核对所填信息，确保信息真实、准确。

预约纸质资料送审

家长无需提前到校排队。广州市义务教育阶段学校招生网上报名系统将自动提示现场资料审核的预约时间、地点及需提交的纸质资料。

二、招生录取

现场资料审核

5月19日至21日，根据预约时间段，家长将纸质资料送指定学校进行现场审核。纸质资料审核学校不一定是最终录取学校。

确定录取结果

学校将审核家长填写的网上报名信息和纸质资料，初步确定录取学生名单报区教育行政部门。如网上报名信息与实际情况不符的，学校将在广州市义务教育阶段学校招生网上报名系统中退回家长重新填写。根据学校上报的初步录取名单，区教育行政部门将确定录取名单。

统筹入学

需统筹安排公办学位的户籍适龄儿童，由区教育行政部门确定接收学校。

查询结果

6月30日起，家长可登录广州市义务教育阶段学校招生网上报名系统查询录取结果。同时，广州市义务教育阶段学校招生网上报名系统将通过短信把录取结果发送到联系人手机。