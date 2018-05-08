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敲黑板！2018年广东高考将这样考！

2018-05-08 08:32 来源：南方网 柯丹洁
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　　南方网讯　（记者/柯丹洁 通讯员/粤考宣）近日，广东省招生委员会公布了《广东省2018年普通高等学校招生工作规定》，明确了今年广东省高考的考试科目、成绩呈现、成绩使用等内容。　　

　　6月7、8日分科目高考

　　高校招生统一考试时间：6月7、8日。

　　高校招生实行全省统一考试，考试科目为：“3＋文科综合/理科综合”。“3”为语文、数学、外语3科，其中数学分文科数学和理科数学；外语分英语、日语、德语、法语、俄语、西班牙语等6个语种，由考生选择其中一种。文科综合含思想政治、历史、地理3个科目；理科综合含物理、化学、生物3个科目。

　　考试科目按高校招生专业分文科类、理科类、体育类、音乐类和美术类，具体科目如下：

　　文科类专业：语文、文科数学、外语、文科综合。

　　理科类专业：语文、理科数学、外语、理科综合。

　　体育类专业：语文、理科数学、外语、理科综合、体育术科。

　　音乐类专业：语文、文科数学、外语、文科综合、音乐术科，或语文、理科数学、外语、理科综合、音乐术科。

　　美术类专业：语文、文科数学、外语、文科综合、美术术科，或语文、理科数学、外语、理科综合、美术术科。

　　今年高校招生考试继续实行普通高中学业水平考试基础上的统一考试制度。2018年普通高中学业水平考试科目：思想政治、历史、地理、物理、化学、生物等6个科目。其中，高考文科类考生考物理、化学、生物3个科目；高考理科类考生考思想政治、历史、地理3个科目。

　　高职院校招收中等职业学校毕业生实行“3+专业技能课程证书”考试。“3”为语文、数学、英语三科，“专业技能课程证书”为教育部考试中心颁发的全国计算机等级证书、全国英语等级证书或广东省教育考试院组织考试并颁发的“广东省中等职业教育专业技能课程考试证书”。退役士兵、内地西藏新疆中职班的考生可参加“3+专业技能课程证书”考试。

编辑： 柯丹洁
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