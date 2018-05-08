2018广东高考招生计划及章程公布

《广东省2018年普通高等学校招生工作规定》已公布。各高校分专业招生生源计划，一经公布，原则上不得更改。

南方网讯 （记者/柯丹洁 通讯员/粤考宣）近日，记者从广东省教育考试院获悉，《广东省2018年普通高等学校招生工作规定》已公布。各高校分专业招生生源计划，一经公布，原则上不得更改。

高校要严格执行教育部关于招生计划管理工作的规定，按照省教育厅和省发展改革委员会联合下达的招生计划进行招生，各类招生计划数总和不得超出下达的招生计划总量。要在“全国普通高校招生来源计划网上管理系统”上进行招生专业目录、招生计划的编制。

在广东省开展综合评价录取改革试点的高校须编制广东分专业招生计划。除按教育部计划管理办法允许不做分省计划的招生类型外，各高校招生来源计划均须经教育部汇总后分送，未经教育部分送和我省公布的计划一律不得安排招生。

属地在我省的高校须通过“广东省普通高校招生来源计划网上管理系统”向省招生办公室上报分专业招生生源计划，并注明专业收费标准，若有特殊要求的，须符合教育部和省招生办公室相关规定，并一同上报。

高校编制分专业和生源计划时，应根据我省社会经济发展对专业人才的需求、各科类生源情况及本校专业人才培养的特色和要求，合理确定各科类专业计划。省内各市属高校要严格按省的要求，严格控制分区域招生的本市生源计划。

各高校分专业招生生源计划，一经公布，原则上不得更改。省招生办公室根据高校上报的分专业招生生源计划，分“文科、艺术”版，“理科、体育”版，“3+专业技能课程证书”版三册分别汇总编印出版《广东省2018年普通高校招生专业目录》，向社会公布。

录取时，高校须按招生章程规定的录取规则及操作办法录取新生，按核定的招生计划完成招生任务，任何单位和个人不得随意增减已公布的招生计划。因生源不平衡问题需调整计划的，要集体研究决定，并负责因调整不当造成问题的处理；生源总量不足的，由省招生办公室安排征集志愿或适当调整录取分数线。

招生章程如何定？

招生章程是高校对社会做出的全面、准确、规范的招生承诺，是高校招生工作的行为规范，是开展招生工作的重要依据。高校必须依据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》和教育部、省招生委员会的规定制定招生章程。

招生章程主要内容包括高校全称、校址（校本部、分校或校区等须注明）、办学层次（本科、专科）、办学类型（公办或民办高校或独立学院,高等专科学校或高等职业技术学校）、联系电话、网址、颁发学位证书的学校名称及证书种类、家庭经济困难学生资助政策及有关程序、收费标准、录取规则及操作办法、预留计划数及使用原则等招生信息，特别是专业对考生身体健康状况的补充要求，相关考试科目成绩或加试要求，对政策性加分考生及投档成绩相同考生的录取规则、进档考生的专业安排办法等应阐明。招生章程内容应清晰明了，不得存有歧义。高校法定代表人对学校招生章程及有关宣传材料的真实性负责。

高校招生章程经省教育厅、省招生办公室审核后，上传教育部“阳光高考”招生信息发布及管理平台，并向社会公布，一经公布，不得擅自更改。高校上报生源计划时，须将公布招生章程的网址上传至“广东省普通高校招生来源计划网上管理系统”，由省招生办公室汇总后向社会公布。