新规！广东民办学校实行非营利性和营利性分类管理

7日上午，广东省教育厅召开政策解读会。广东省教育厅党组成员、巡视员赵康权威解读了民办学校分类管理、非营利性民办学校的优惠政策、民办学校收费等热点问题。

南方网讯 （记者/柯丹洁 通讯员/粤教宣）近日，广东省政府公布了《广东省人民政府关于鼓励社会力量兴办教育促进民办教育健康发展的实施意见》。为便于准确理解《实施意见》主要精神，做好实施工作，7日上午，广东省教育厅召开政策解读会。广东省教育厅党组成员、巡视员赵康权威解读了民办学校分类管理、非营利性民办学校的优惠政策、民办学校收费等热点问题。

民办教育起步早、发展快、体量大

据了解，办学校分类管理是党中央、国务院确定的重大改革方向，是深化教育综合改革的重要举措。自2016年12月以来，国家出台了《中华人民共和国民办教育促进法》《国务院关于鼓励社会力量兴办教育促进民办教育发展的若干意见》等一系列政策法规，形成民办教育分类管理改革框架。据悉，广东省是一个民办教育大省，民办教育起步早、发展快、体量大。截至2017年底，全省各级各类民办学校（含幼儿园，不含培训机构）1.52万所，占学校总数的45.15%。在校生692.84万人，占在校生总数的31.2%。

民办教育的体制新，机制活，贡献大

据了解，广东省民办教育的体制新，机制活，贡献大。既有完全由民间资本出资举办的民办学校，也有一些“民办公助”的民办学校；既有面向选择性教育开设的特色鲜明的高端民办学校，也有满足基本学位需求的普惠型民办学校。民办教育在获得长足发展的同时，为我省教育改革和经济社会发展做出了重要贡献。一是扩大了教育资源供给。二是创新了办学体制机制。三是缓解了公共财政压力。四是促进了地方经济发展。据统计，截至2017年底，广东省民办高校向社会输送本专科毕业生约120万人，为提高广东省人口素质做出了积极贡献。

广东民办学校分类管理

记者从会上了解到，《实施意见》提出，对全省民办学校实行非营利性和营利性分类管理，差别化扶持。《实施意见》规定，新设民办学校，应明确按非营利性或营利性分类审批和登记。强调了民办学校应当落实从学费收入中提取不少于5%的资金用于奖励和资助学生的规定。放宽了民办学校的收费限制等等。明确了非营利性民办学校享受与公办学校同等的税收优惠政策。