2018广东高校招生平行志愿投档及录取实施办法抢鲜看

普通高校招生实行平行志愿投档录取模式（下称平行志愿），是指在某个规定的录取批次中，允许考生填报若干个平行但有顺序排列的院校志愿，按照“分数优先、遵循志愿”的原则，根据考生高考成绩高低排序和院校志愿先后顺序投档，投出档案均视为第一志愿，由高校择优录取。

南方网讯 （记者/唐巧燕 通讯员/粤考宣）普通高校招生实行平行志愿投档录取模式（下称平行志愿），是指在某个规定的录取批次中，允许考生填报若干个平行但有顺序排列的院校志愿，按照“分数优先、遵循志愿”的原则，根据考生高考成绩高低排序和院校志愿先后顺序投档，投出档案均视为第一志愿，由高校择优录取。

实施范围

我省在非军检院校、普通文理类院校、艺术类统考、体育类院校（专业）实行平行志愿。

艺术类院校（专业）统考+校考、校考暂不实行平行志愿，仍实行顺序录取。

志愿设置及填报

本科和专科录取批次普通类均设1个平行志愿组，分别设置15个院校志愿数，每所院校设6个专业志愿、1个是否服从专业调剂选项和1个不服从调剂专业志愿。艺术类统考、体育类设1个平行志愿组 6个院校志愿，每所院校设6个专业志愿、1个是否服从专业调剂选项和1个不服从调剂专业志愿。

投档排序原则

统考结束后，按文科类、理科类、艺术类、体育类、“3+技能课程证书”及考生成绩总分从高到低排序，并在公布成绩同时予以公布。符合政策加分的考生，排序时以统考成绩总分加照顾加分分值后参与排序。

文科类、理科类考生排序成绩总分相同时，则按统考科目成绩总分（即不含政策性照顾加分，下同）从高到低排序，统考科目成绩总分仍相同时，则按单科顺序及分数从高到低排序。单科成绩的排列顺序为：文史类为语文、文科综合、文科数学、外语；理工类为理科数学、理科综合、语文、外语。

体育类考生总分相同时，依照体育术科统考成绩，高考语文、理科综合、理科数学、英语科目顺序，相同科目成绩高排前的规则进行排序。艺术类考生总分相同时，依照术科统考成绩，高考语文、英语、文科综合/理科综合、文科数学/理科数学科目顺序，相同科目成绩高排前的规则进行排序。

投档原则、顺序及录取

平行志愿投档原则为“分数优先，遵循志愿”，按考生排序情况从高到低检索，排序高的优先检索，再按考生填报的院校志愿依次逐个检索投档。如果考生符合A志愿院校的投档条件，则投档A志愿院校，如果达不到A志愿院校的投档条件，则继续检索后续的B志愿……依此类推。考生档案一旦投出，不再检索考生的其他志愿。

本科批次实行两次投档，第一次投高分优先投档线上考生，第二次投档，投本科最低分数线上未录取考生。第一次投档未录取而被退档考生，第二次投档时，其退档过的院校志愿无效。其他批次平行志愿投档均为一次性投档，缺档院校不即时补档，待征集志愿时再行投档。

各批次院校志愿录取结束后，省招生办公室视情况公布未完成招生计划的院校专业缺额情况及填报征集志愿的资格线，面向未被录取的当批次资格线上考生征集志愿录取。

特殊类型招生投档录取办法

符合相关高校特殊类型招生（含本科自主招生、高水平运动队、高水平艺术团、综合评价录取试点、高校专项计划）报考资格并经公示的考生，在“自主招生等”志愿栏填报志愿，省招生办公室进行本科第一次预投档前，同时将符合相关高校自主招生入选资格并填报志愿的考生全部一次性投档给有关高校，由高校择优录取。省招生办公室按教育部有关规定和高校录取原则进行审核。

在我省招收保送生、小语种（保送生）、运动训练、武术和民族传统体育专业、职教师资、残障生等高校，由高校确定录取名单后报省招生办公室录取。

各高校招收高水平运动队、高水平艺术团、本科自主招生、高校专项计划等特殊类型考生，录取时由高校单独增加招生计划进行录取。

特别提醒

考生网上填报并经确认的志愿，任何机构和个人不得更改。已被高校录取的考生不得退回再改投其他院校。