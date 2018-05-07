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高考满月倒计时 海南特级教师传备考"秘诀"

2018-05-07 15:28 来源：人民网
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2018年高考开始“一个月倒计时”，如何在这个“高考冲刺月”做好最后的复习、调整到最佳状态迎接高考?人民网记者采访了具有多年高考教学经验的海南省特级教师、国家级骨干教师梁明奋，他向考生分享了几点备考“秘诀”。

秘诀一：精心规划 合理安排时间

“考前最后一个月，不能光学习，要做到合理地安排时间，劳逸结合，保持充沛的精力。”梁明奋建议，考生在最后的备考阶段，在保证安全的前提下，也要保持适当的体育锻炼。

同时，根据高考的时间安排来复习，比如高考的物理科目是上午9时开始，那么平常就上午9时开始做物理题。“其他科目也一样，晚上不建议大家‘开夜车’，花大量时间做题，会造成生物钟调整不良，睡眠不良。晚上可以看课本，做基础的练习题或者同学之间互相讨论。”

秘诀二：精准复习 不做偏题、难题

“所谓精准复习，就是我们要依据考试大纲及考试大纲的说明，也可以根据历年来海南的高考试卷，学会取舍。”梁明奋建议，现在每天拿近年高考的试卷在规定的时间里面完成。

梁明奋建议，现在考生不必要做难题，偏题，怪题，要以海南高考的试卷为主，力争做到基础题拿满分，中档的题拿高分，综合的题，拿足够的分。学会取舍是考生的智慧。

“在五月的冲刺阶段也是需要回归课本，因为在复习完一个周期以后重新看课本，考生会对基本的概念，基本的方法，基本的规律，包括学习方法都会有较高的提升，通过不同的方式，不同内容的学习，使我们的复习效率提高。”梁明奋说。

秘诀三：家长不应过度紧张

“现在家长比考生还要紧张，而这个是没有必要的，高考是人生中的一个重要的选择，我们在前期已经做好充分的准备了，应该对自己的孩子要有足够的信心，家长要营造一个比较宽松的一种氛围，要指导孩子能够劳逸结合，晚上休息一段时间，不要加班加点开夜车，这个是不可取的，以我们家长这方面来说，多鼓励小孩为主，自信心很重要，如果父母焦虑的心情传染给孩子，这是非常不利的。”梁明奋建议，家长要避免计较每次考试的分数，以免影响考生的考试情绪。

“高考冲刺月中，我衷心的祝福各位的考生，能够在2018年高考中冷静应考，考出自己理想的成绩。”梁明奋说。

编辑： 唐巧燕
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