南方网 要闻 网评 经济 专题 汽车 文娱 时尚 IT 英文 更多
推荐 社会 广东政要 南方快报 理论 直播 问政 岭南文化 财经 法治 科技 南方视频 房产 自贸区 旅游 健康 教育 体育 动漫 广东志愿 电影 H5工场 招标投标
EN [退出]

南方网帐号登录

× 没有帐号？极速注册
看不清？
南方网> 教育>国内教育新闻

广州97家培训机构签署自律公约，承诺不组织学科竞赛等级考试

2018-05-07 10:30 来源：南方网
字号减小 字号增大

　　南方网讯（全媒体记者/陈芳庭 通讯员/穗教宣）广州97家校外培训机构6日在广东华侨中学共同签署《广州市校外培训机构自律公约》，承诺依法、诚信、规范办学，避免“超纲教学”“强化应试”，决不组织中小学生参加各类学科竞赛和等级考试等。

　　自律公约提出，不夸大宣传、不虚假承诺、不捆绑诱导、不隐瞒欺诈。公开收费项目和标准，透明、合理收费。不扰乱中小学正常教育教学秩序和招生秩序，不参与中小学校招生录取活动。

　　活动现场，除校外培训机构签署公约外，120余名中小学教师代表集体宣读并签署《师德承诺书》，承诺杜绝“非零起点教学”“超纲教学”“强化应试”“课上不讲课后讲”等不良行为，自觉抵制有偿办班补课及家教，不参加校外机构兼课与兼职。校外培训机构代表、明师教育总校长肖良明，民办学校校长代表、华美英语实验学校校长陈峰分别作了发言，强调要切实加强行业自律，自觉接受人民群众的监督和主管部门以及行业协会的监管，50余名民办学校负责人代表签署并递交《广州市民办学校自律公约》，承诺不以各类竞赛证书、学科竞赛成绩或考级证明等作为招生录取依据，不利用招生面谈进行任何形式的学科知识考试或测试，不以“开放日”“参观日”等名义提前招生。

　　据了解，广州为规范校外培训办学行为，已组织开展3次校外培训机构联合整治行动，清查327家校外培训机构，其中停业整顿75家、限期整改210家。接下来，广州市将建立健全监督管理的长效机制，继续推动校外培训机构专项治理工作。

编辑： 唐巧燕
相关新闻
国内教育新闻

网友评论
请登录后进行评论| 0条评论

请文明发言，还可以输入140

您的评论已经发表成功,请等候审核

小提示：您要为您发表的言论后果负责，请各位遵守法纪注意语言文明

新闻排行
今年10所高校在粤综合评价招生_广东精选_…
傅华到中山大学参观马克思主义史料专题展…
从生产鞋袜到锻造“大国重器”_广东精选_…
重化工业城市茂名绿色崛起再出发_广东精选…
倒计时一个月！今年高考有哪些新特点？_中…
粤30余家知名品牌将亮相品博会_广东精选_…
今起三天 广东省将有暴雨_广东精选_南方网
世乒赛：中国队捧得斯韦思林杯_中国新闻_…
人民日报评论员：马克思主义指引中国成功…
广州97家培训机构签署自律公约，承诺不组…
推荐

十多万支被召回！这种笔别让孩子用了，已出过致死事故！

这么多东西不能放冰箱！扔出去，你能多活10年！对照自查

广东第一批90后已经离婚！100个奇葩离婚理由

中学生偷拿老师手机给妈妈发微信表扬自己，老师知道后……

老师罚画小猪佩奇，小朋友一口气画50只不重样，还送一只！

微信
 QQ空间 微博 0 0
回到首页 回到顶部

网站简介-广告服务-诚聘英才-联系我们-法律声明-友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：87373397 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235