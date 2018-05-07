广州97家培训机构签署自律公约，承诺不组织学科竞赛等级考试

广州97家校外培训机构6日在广东华侨中学共同签署《广州市校外培训机构自律公约》，承诺依法、诚信、规范办学，避免“超纲教学”“强化应试”，决不组织中小学生参加各类学科竞赛和等级考试等。

南方网讯（全媒体记者/陈芳庭 通讯员/穗教宣）广州97家校外培训机构6日在广东华侨中学共同签署《广州市校外培训机构自律公约》，承诺依法、诚信、规范办学，避免“超纲教学”“强化应试”，决不组织中小学生参加各类学科竞赛和等级考试等。

自律公约提出，不夸大宣传、不虚假承诺、不捆绑诱导、不隐瞒欺诈。公开收费项目和标准，透明、合理收费。不扰乱中小学正常教育教学秩序和招生秩序，不参与中小学校招生录取活动。

活动现场，除校外培训机构签署公约外，120余名中小学教师代表集体宣读并签署《师德承诺书》，承诺杜绝“非零起点教学”“超纲教学”“强化应试”“课上不讲课后讲”等不良行为，自觉抵制有偿办班补课及家教，不参加校外机构兼课与兼职。校外培训机构代表、明师教育总校长肖良明，民办学校校长代表、华美英语实验学校校长陈峰分别作了发言，强调要切实加强行业自律，自觉接受人民群众的监督和主管部门以及行业协会的监管，50余名民办学校负责人代表签署并递交《广州市民办学校自律公约》，承诺不以各类竞赛证书、学科竞赛成绩或考级证明等作为招生录取依据，不利用招生面谈进行任何形式的学科知识考试或测试，不以“开放日”“参观日”等名义提前招生。

据了解，广州为规范校外培训办学行为，已组织开展3次校外培训机构联合整治行动，清查327家校外培训机构，其中停业整顿75家、限期整改210家。接下来，广州市将建立健全监督管理的长效机制，继续推动校外培训机构专项治理工作。