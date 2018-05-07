高等教育必须坚持与新时代同向同行

习近平总书记在北京大学师生座谈会上指出，党和国家事业发展对高等教育的需要，对科学知识和优秀人才的需要，比以往任何时候都更为迫切。

习近平总书记在北京大学师生座谈会上指出，党和国家事业发展对高等教育的需要，对科学知识和优秀人才的需要，比以往任何时候都更为迫切。教育兴则国家兴，教育强则国家强。中国特色社会主义进入了新时代，新的历史方位决定了高等教育新的历史使命。高等教育必须立足“培养什么样的人、如何培养人以及为谁培养人”这个根本问题，树立新的价值坐标，实现新的作为，坚持与新时代同向同行。

坚持“党委领导”与“各方协同”同向同行

必须坚持办学正确政治方向。习近平总书记深刻指出，我们的高校是党领导下的高校，是中国特色社会主义高校。扎根中国大地办大学，高校必须始终坚持正确的政治方向不动摇，始终坚持党对高校工作的全面领导不动摇。要自觉把高等教育发展方向同我国发展的现实目标和未来方向紧密联系在一起，自觉为人民服务，为中国共产党治国理政服务，为巩固和发展中国特色社会主义制度服务，为改革开放和社会主义现代化建设服务。

必须落实意识形态主体责任。进一步落实高校意识形态工作责任，把学习贯彻党的十九大精神与加强和改进新形势下思想政治工作紧密结合起来，牢牢掌握意识形态工作领导权。习近平总书记指出，马克思主义是我们立党立国的根本指导思想，也是我国大学最鲜亮的底色。进一步深化马克思主义理论研究和建设，突出马克思主义学科在高等教育中的重要作用，整合各种教育资源和育人力量，确保习近平新时代中国特色社会主义思想往实里走、往深里走、往心里走。

必须坚持各方协同创新。建立党委统筹、部门协作的工作机制，力避“各吹各的号，各唱各的调”的乱象，努力画成最美育人同心圆。党委要更加注重统筹好马克思主义学院与各专业学院的协同，创新思政育人内容和形式；更加注重统筹好思政课教师和专业课教师队伍建设，推动两支队伍融合发展；更加注重统筹好管理部门与教学院系的协同，形成全校育人一盘棋的生动局面。

坚持“立德树人”与“传道授业”同向同行

立德树人是教育的根本任务。国无德不兴，人无德不立。中华民族在漫长的历史发展中，孕育了一套成熟的道德价值体系，我们党继承和发扬了中华民族崇德向善的传统。习近平总书记强调，人无德不立，育人的根本在于立德。这是人才培养的辩证法。新时代必须把立德树人的成效作为检验学校一切工作的根本标准。要把立德树人内化到大学建设和管理各领域、各方面、各环节，做到以树人为核心，以立德为根本。

传道授业是教师的神圣使命。高素质教师队伍是由一个个好老师组成的，也是由一个个好老师带出来的。习近平总书记将理想信念、道德情操、扎实学识和仁爱之心作为“好老师”的四个评价标准，指明了教师“学高为师、身正为范”的崇高责任和“传道授业解惑”的神圣使命。作为高校教师，需要在教育中将教学与自修相结合，以使命为导向为动力，在工作中充满激情，富有创新精神。

立德树人与传道授业同频共振。教育的重点绝非仅仅是知识技能的传授，更非唯分数是从，而是“引人以大道，启人以大智”。新时代，作为高校教师，必须坚持教书和育人相统一，坚持言传和身教相统一，坚持潜心问道和关注社会相统一，坚持学术自由和学术规范相统一，坚持教书育人和自我修养相统一，以德立身、以德立学、以德施教、以德育德。