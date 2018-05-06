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今年增招1490名马克思主义理论学科研究生

2018-05-06 07:32 来源：光明日报 邓晖
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　　教育部近日印发《关于实施2018年“高校思想政治理论课教师队伍后备人才培养专项支持计划”的通知》，提出2018年相关高校在2017年招生人数基础上，共计划增招1490名马克思主义理论学科研究生，其中博士研究生500人，硕士研究生990人。本专项计划招生额度专门用于相关高校马克思主义理论学科博士、硕士研究生招生，不得挪作他用。

　　据了解，本专项计划为国家非定向培养的全日制专项招生计划，是“国家急需学科高层次人才培养支持计划”的重要组成部分，由以全国重点马克思主义学院为主的50个具有马克思主义理论一级学科博士学位授权点的高校进行招生培养。

　　教育部相关负责人表示，承担单位要根据本计划人才培养目标，结合自身学科优势和专业特点，突出担任助教要求（博士不少于一年，硕士不少于半年），制定完善相应的培养方案。各招生单位要严格执行《2018年全国硕士研究生招生工作管理规定》和博士研究生年度招生文件，坚持按需招生、德智体美全面衡量、择优录取和宁缺毋滥的原则，确保考试、招生等各个环节公平公正。

编辑： 柯丹洁
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