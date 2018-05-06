澳大利亚教育和培训部的最新数据显示，澳大利亚是最受中国留学生欢迎的留学目的地之一，2017年中国留澳学生人数达到18.4万余名。

2017年留澳中国学子达18.4万

澳大利亚教育和培训部的最新数据显示，澳大利亚是最受中国留学生欢迎的留学目的地之一，2017年中国留澳学生人数达到18.4万余名。数据还显示，澳大利亚的国际学生入学率在2017年达到了新的高点。

据悉，今年澳大利亚驻华使领馆商务处（澳大利亚贸易投资委员会）将携手人才发展平台智联招聘等于今年7月，在北京和上海举办两场中国留澳校友职业发展咨询会。此活动将为留澳的中国学生提供一个平台，帮助其了解国际国内的就业前景及企业需求，并充分展示其在澳学习成果与所获技能。此外，咨询会活动还安排了一系列职业发展及企业专题活动，为毕业生们提供不同行业的就业、面试与个人发展规划指导。

近6000名中国学子在爱尔兰学习

日前，爱尔兰贸易科技局与爱尔兰教育推广处联合在京召开新闻发布会。发布会数据显示，4年来，中爱高校在教学、科研、人才培养、中外合作办学等方面的交流日益加强，中爱合作办学数量由2013年的42个，增长到目前的51个 。

据统计，2017年中国赴爱尔兰学习签证申请人数比2014年增长了64％，目前在爱尔兰学习人数为5726名。

2003年在爱尔兰的中国留学生曾达3万人，随着2005年爱尔兰政府规范教学质量并收紧留学政策，这一数字在2014年大幅下降。在过去4年中，经过各方努力，中国学生赴爱尔兰留学再次升温。

据介绍，爱尔兰高校的优势学科包括化学、纳米技术、免疫学、动物与乳制品、农业科学和数学等。

另据相关负责人介绍，中国留学基金委从2008年开始就与爱尔兰开始合作，与两所爱尔兰高校——圣三一大学和爱尔兰国立科克大学签署了公派奖学金协议。

24所法国高教机构4月举行见面会

法国高等教育署日前宣布，在4月将组织24所法国高等教育机构在杭州、北京、长沙和厦门4个城市举办法国高校春季见面会活动。在见面会期间，学生可以在“一对一面谈”中了解大学的专业设置并就申请资料向院校代表进行咨询。

北京的见面会将在法国文化中心举办。届时将有法国高校的代表及留法归国学生与中国学生及家长见面。此外，见面会期间还将举办相关主题讲座等。

据介绍，自2016 年12月起，中国学生可以申请临时长期签证去法国进行3至6个月的法语学习。如果是3个月以下的学习，学生可以直接申请短期签证，不需要经过法国高等教育署预签证程序。