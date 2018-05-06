居民楼内办托管？停业搬迁！

近日，广州市教育局再次展开对校外培训机构的治理行动。这次的治理行动主要针对群众投诉的校外培训机构。

近日，广州市教育局再次展开对校外培训机构的治理行动。这次的治理行动主要针对群众投诉的校外培训机构。日前，广州市教育局发布校外培训机构申请办理《民办学校办学许可证》操作指引（试行），但一些未达到办证要求的校外培训机构，还在心存侥幸地经营着。

4日，治理小队来到位于海珠区顺景雅苑的顺意居A座的苗圃教育。这个藏身于居民楼四层的机构，有30多名幼儿园以及小学的孩子参与托管，营业执照的经营范围上写着“家政服务”。

“为什么没有办学许可证呢？”市教育局相关负责人问道。机构负责人陈女士回答：“因为达不到条件。”她表示，自己2014年从一所小学离职后，就在该小区内办起了托管班。经检查，苗圃教育不符合消防验收标准。海珠区消防部门的工作人员指出，因为这个地方是居民楼，而且超过了三层，没有逃生通道指示，教室里也没有喷淋系统和烟感系统。

陈女士称会想办法整改，广州市教育局相关负责人表示，在居民楼内办校外培训机构，不属于整改范围，需要立刻停业搬迁，找到适合的办学场地，通过了消防验收，才能继续开办。

随后， 治理小组又来到海珠区万松路与前进路交界的万丰花园附近，一家名为“人民艺术公社”的机构就在万丰花园四楼办学。据悉， 该机构已开办了8年多， 从去年年末开始搬到现址租了整层楼办学，主营艺术高考培训，目前已有70名学生。

记者看到， 机构租了整整一层楼办学，在面积上符合“300平方米以上”的规定。机构内添置了石膏像、学生画作等环境布置，而且还悬挂着“广州美术学院培训基地”“广东省美术教育协会会员单位”等十余块牌匾。

然而就是这样的一所机构，竟然既没有工商部门的营业执照，又没有教育部门发放的办学许可证。机构的驻校负责人杨老师表示，目前证件还在办理当中。

对此，广州市教育局负责人表示，目前机构在面积上是过关的，但是需要办好证照才能进行办学。他表示，在专项治理首次行动后，已有部分责令整改的机构完成整改，按照要求重新另觅地方开办，对于这样的机构，教育部门是支持的。

4日全市11区继续专项治理行动，主要针对群众反映比较强烈的机构进行检查。对于校外机构的治理，会经常抓，抓经常，按照堵疏结合的原则，取缔一批，规范一批，整顿一批。