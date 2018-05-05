2018广东普通高校招生工作规定出台

各批次各科类录取批次、高考志愿设置及填报要求按《广东省招生委员会办公室关于进一步做好普通高校招生录取批次调整工作的通知》执行。

南方网讯 （记者/柯丹洁 通讯员/粤考宣）4日，广东省招生委员会印发了《关于做好广东省2018年普通高校招生工作的通知》，并提出了招生工作规定，明确了平行志愿投档及录取实施办法。

填报志愿

各批次各科类录取批次、高考志愿设置及填报要求按《广东省招生委员会办公室关于进一步做好普通高校招生录取批次调整工作的通知》（粤招办普〔2018〕14号）执行。

符合条件的少数民族聚居区的少数民族考生，报考招收少数民族考生、少数民族预科班的，须在相应批次普通文理类栏目中填报有关院校及专业。

“公费定向培养粤东西北中小学教师试点工作”按《关于开展2018年公费定向培养粤东西北中小学教师试点工作的通知》执行。

“订单定向培养农村卫生人才计划”按《关于印发广东省订单定向培养农村卫生人才实施方案的通知》执行。

考生填报志愿采取网上填报的方式。考生填报志愿时，须根据本人普通高中学业水平考试成绩情况，报考相应层次高校。普通高中学业水平考试成绩未能达到相应层次高校录取要求的，其填报的对应高校志愿无效。志愿信息一经网上确认，任何人不得更改。

录取方式

招生录取工作实行计算机远程网上录取。高校招生录取工作实行“学校负责，招办监督”的录取管理体制，即在高中学业水平考试成绩符合同批录取资格、投档成绩达到同批录取最低控制分数线的考生中，省招生办公室按投档原则，以一定比例提供考生电子档案给高校。高校按照向社会公布招生章程进行录取，对思想政治品德考核合格、身体健康状况符合相关专业培养要求、投档成绩达到同批录取控制分数线并符合学校调档要求的考生，是否录取以及所录取的专业由高校自行确定，高校负责对已投档但未被录取考生的解释。省招生办公室对高校执行国家和省招生政策、招生计划情况进行监督。

录取分数线的划定

省招生委员会依据文科类、理科类、体育类、音乐类、美术类专业招生计划和考生成绩情况，分别以文化课统考总分按一定比例划定文科类、理科类专业高分考生优先投档线和各批次录取最低控制分数线；以文化课统考总分和术科分数，按一定比例划定体育类专业、音乐类、美术类专业各批次录取最低控制分数线。

高校高水平艺术团录取考生高考文化成绩最低要求为高分考生优先投档线上，不低于本校在本科最终模拟投档线下20分，对于少数艺术团测试成绩特别突出的考生，高校可适度降低文化成绩录取要求，但不得低于高分考生优先投档线。

高校招收高水平运动队，参照往年录取标准单独划定录取最低控制分数线；对少数体育测试成绩特别突出的高水平运动队考生，录取分数线不低于单独划定的高水平运动队录取控制分数线的65%。

对于可授予艺术学学士学位的艺术教育、服装设计与工程、风景园林、文化产业管理等4个非艺术类本科专业，须编制分省分专业计划，安排在普通专业批次录取。考生高考文化成绩要求不得低于本校非艺术类专业所在批次录取控制分数线，其中允许开展艺术类专业单独考试招生的高校，不得低于普通本科录取控制分数线。

普通高校少数民族班、预科班以及边防军人子女预科班，按照教育部有关规定单独划线。

录取原则

高校根据公布的招生章程的录取原则和普通高中学业水平考试成绩等级要求及综合素质评价情况，对省招生办公室投出的考生电子档案进行择优录取。录取时，需认真参阅考生综合素质评价内容，并将综合素质评价作为高校录取或退档依据之一。在道德修养、文化素养、综合实践、艺术素质等领域中有特殊专长或特别优秀的考生，高校经核准后可优先录取。专业录取时，在同等条件下，应优先录取修习相关专业基础知识（模块）的考生及普通高中学业水平考试成绩优秀的考生。

高校本科自主招生录取，省招生办公室对符合相关高校自主招生入选资格并填报志愿的考生，全部投档给有关高校。高校根据考生高考成绩总分、优惠分值，在本校模拟投档最终确定的投档线上进行择优录取。

高校必须按省招生办公室的规定，按时完成调档、阅档、退档、审核等环节工作，超过时间或不按规定进行录取的，省招生办公室根据所发出的考生电子档案按计划数及录取规则从高分到低分顺序设置考生电子档案为预录取状态，同时立即书面通知有关高校，并将有关情况上报教育部备案。

被高职院校自主招生或依据普通高中学业水平考试成绩招生录取的考生，可参加高考，并参加本科院校录取，但不得参加专科层次院校的录取。如被本科院校录取，则高职院校自主招生或依据普通高中学业水平成绩招生录取资格自动取消。