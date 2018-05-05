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2018广东高校招生平行志愿投档及录取实施办法公布

2018-05-05 00:19 来源：南方网 柯丹洁
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　　南方网讯 （记者/柯丹洁 通讯员/粤考宣）记者从广东省教育考试院了解到，2018年广东高校招生平行志愿投档公布，广东省在非军检院校、普通文理类院校、艺术类统考、体育类院校（专业）实行平行志愿，艺术类院校（专业）统考+校考、校考暂不实行平行志愿，仍实行顺序录取。考试院提醒：考生网上填报并经确认的志愿，任何机构和个人不得更改；已被高校录取的考生不得退回再改投其他院校。

　　普通高校招生实行平行志愿投档录取模式（下称平行志愿），是指在某个规定的录取批次中，允许考生填报若干个平行但有顺序排列的院校志愿，按照“分数优先、遵循志愿”的原则，根据考生高考成绩高低排序和院校志愿先后顺序投档，投出档案均视为第一志愿，由高校择优录取。

　　志愿设置及填报

　　本科和专科录取批次普通类均设1个平行志愿组，分别设置15个院校志愿数，每所院校设6个专业志愿、1个是否服从专业调剂选项和1个不服从调剂专业志愿。艺术类统考、体育类设1个平行志愿组 6个院校志愿，每所院校设6个专业志愿、1个是否服从专业调剂选项和1个不服从调剂专业志愿。

　　投档排序原则

　　统考结束后，按文科类、理科类、艺术类、体育类、“3+技能课程证书”及考生成绩总分从高到低排序，并在公布成绩同时予以公布。符合政策加分的考生，排序时以统考成绩总分加照顾加分分值后参与排序。

　　文科类、理科类考生排序成绩总分相同时，则按统考科目成绩总分（即不含政策性照顾加分，下同）从高到低排序，统考科目成绩总分仍相同时，则按单科顺序及分数从高到低排序。单科成绩的排列顺序为：文史类为语文、文科综合、文科数学、外语；理工类为理科数学、理科综合、语文、外语。

　　体育类考生总分相同时，依照体育术科统考成绩，高考语文、理科综合、理科数学、英语科目顺序，相同科目成绩高排前的规则进行排序。艺术类考生总分相同时，依照术科统考成绩，高考语文、英语、文科综合/理科综合、文科数学/理科数学科目顺序，相同科目成绩高排前的规则进行排序。

编辑： 柯丹洁
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