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大学生想找啥工作、面临啥挑战？

2018-05-05 00:19 来源：中国新闻网
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　　5月初，就业季已经过半。不少毕业生已经找到了工作，没找到的还在奔忙。

　　数据显示，今年高校毕业生预计达820万人，比去年多出25万，就业压力不小。但各种促就业政策、各地引才政策的出台，给稳定就业夯实了基础。本版联合本报中央厨房碰碰词儿工作室，推出系列报道，从大学生想找啥工作、企业需要啥样人、学校能帮什么忙、政策如何来助推等方面，关注并促进大学生就业。

　　毕业生找工作的时候，什么是他们最关心的？找工作过程中他们又有哪些苦恼？面对选择他们如何取舍？需要什么帮助？

　　我们在北京随机采访了一些应届高校毕业生，来听听他们站在人生十字路口的求职故事。

　　需求

　　选项更多，出路更多

　　通过采访发现，以90后为主体的高校毕业生就业心态已经发生了变化，选项多了，出路也就多了。

　　北上广不再是必选项。“我原本愿望是留在北京，但是综合考虑户口、买房、子女上学等现实问题，最后选择了天津。”清华大学博士生任硕今说，“我女朋友现在也在北京工作，为了陪我，过段时间就调到天津分公司。”

　　希望留在一线城市的，对户口的要求也在降低。北京林业大学大四女生赵瑛琦说：“我比较随性，所以在找工作过程中，户口指标不重要，我可能在北京待几年，再去其他城市体验一下。”不少人表示，自己的将来有无数可能，不一定非被户口、城市“锚定”。

　　当然也有对户口比较看重的。“有户口有归属感，让我觉得安稳。”研究生周林(化名)原本已经找到心仪的工作，没想到用人单位户口缩编，不能解决了。他选择了重新再找。

　　薪酬水平也是高校毕业生找工作时重点考虑的因素。很多同学对薪酬比较看重，他们表示，人不能活在真空里，城市生活成本是真实的存在。但同时，许多人表示可以接受较低的起薪，只要有利于事业的发展，看得到将来的发展空间。当问及具体的期望值时，中国传媒大学研究生乔一茗说：“我期望税后月工资在七八千左右吧。”

　　目前，博士生邓萍(化名)正在北京一所高校办理入职手续，她的理想就是留在北京从事学术研究。她说，相较于起薪，自己更看重发展平台和学术研究空间。

　　专业对口、感兴趣，也是很多毕业生坚持的标准。中国传媒大学研究生郭金玲之前收到一家企业的录用意向，工作内容是写材料，被她婉拒，“我性格外向，更喜欢去采访调研、写新闻，不太适合坐办公室。”

　　从事工业产品设计的大四毕业生梁恩瑞说：“现在出现了很多新产业新业态，家长可能不了解，尽管如此，他们很少干预我找什么工作，只要我喜欢就行。”

　　一位长期从事就业指导工作的老师告诉记者，对高校毕业生来说，想找个工作其实不难，难的是同时满足内心多种需求的理想工作。“现实总追不上期望，期望是非常理想的嘛，很多焦虑是这么来的。其实理性一些，海阔天空。”
编辑： 柯丹洁
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