志愿填报选专业还是选学校？专家教你规划职业取向

南方网独家专访深圳市前海生涯首席运营官王晶莹老师，为考生答疑解惑。

南方网讯 （记者/柯丹洁）近年来，职业生涯规划兴起，社会环境的不确定性在逐渐增强，人们开始追求精神生活品质，渴望有更大的自我掌控感，职业生涯规划显得尤为重要。那么，职业生涯规划是什么？市面上出现的“性格测试”类的产品应该如何选择？大学生志愿填报应该学校优先还是专业优先？为解决这一系列问题，南方网独家专访深圳市前海生涯首席运营官王晶莹老师，为考生答疑解惑。

美国NCDA认证生涯发展讲师、深圳市生涯规划与发展协会理事 王晶莹

提高选择专业与未来职业匹配度

对于高三学生来说，职业生涯规划最大的作用在于帮助考生选择专业和未来职业时提高匹配度。也就是说，在还有选择权的时候，考生能够基于兴趣和能力做出专业对口的选择。学习自己喜欢的专业，首先能让大学四年乃至以后的研究生阶段高度投入到学习中，不虚度最宝贵的大学时光，其次毕业后愿意从事专业对口工作，不浪费大学专业的积累，最后在工作中愿意持续钻研精进，比别人更容易取得成绩。

王晶莹老师认为：“在志愿填报上，填报思路应该是先探索出适合的职业，然后锁定理想职业对应的大学专业，圈定开设这些专业的学校，根据自己的最终成绩和地理位置的偏好挑出能够进入的几所。此后在大学里还可以根据对专业和职业的深入了解，继续规划同专业考研、出国、实习、就业等路径。”

三种方式看待职业冷热趋势

对应当前社会上所谓的热门职业，王晶莹老师建议考生要用长远的眼光去看待。当下的每一个热门职业确有其备受欢迎的理由，多数是因为符合了政策导向或者行业经济发展周期的上行趋势，使得从业者在同样的努力程度下可以获得更多的物质报酬和社会资源。

但是选择热门职业并不代表未来一定更有优势，原因有三。第一，热门职业有周期性变化，现在热门，在考生大学四年毕业时可能就已经不热门了，甚至还有可能消失。第二，热门代表选择的人很多，竞争激烈，为了在同行中取得优势，会逼迫许多人去追求名校和高学历，对能力和综合素养提出了更高要求。第三，职业的外在价值假如和考生的内在兴趣不一致，即便再光鲜的职业也无法让考生专注在其中耕耘，很可能会导致未来转行。

所以，考生们在想押热门职业的宝，要学会判断职业当下就业趋势和未来就业趋势是否一致，职业提出的高要求是否和自己的能力一致，职业的内容是否和自己的兴趣一致。

职业兴趣测评有助考生认识自己

当前市面上出现很多“性格测试”类的产品，这是考生高效认识自己的方式之一，测评结果可以帮助学生了解自己的特质。王晶莹老师介绍，当前，志愿填报辅导中常用的测评是霍兰德人格类型测评，也被称为职业兴趣测评，其结果可以分析出学生的兴趣类型，可以直接跟大学专业相匹配。

王晶莹老师提醒，第一，测评结果准确度会受测评题目的信度和效度、受测者的认知理解水平、受测试时的情绪状态等多方面因素影响，所以最好能有专业人士帮助选择题目，并在测评前进行辅导。第二，比测评更重要的是测评的解读，测评结果使用前最好能有专业人士帮助消除一些疑惑，矫正一些结果上的偏差。第三，任何测评结果都只能提供一个认知视角，不能反映一个人的全部，结果只能作为一种参考，最后做决策还需要综合分析。