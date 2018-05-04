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“风景这边独好”：纪念马克思诞辰两百周年专题座谈会在广外召开

2018-05-04 15:58 来源：南方网 柯丹洁
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　　南方网讯 （记者 柯丹洁）5月3日下午，广东外语外贸大学召开主题为“风景这边读好”——马克思主义在中国的伟大实践，纪念马克思诞辰200周年专题座谈会。本次活动由广东外语外贸大学和广东省高校社会主义核心价值观传播研究中心共同主办，党委宣传部、校团委和马克思主义学院共同承办。校党委常委、副校长刘海春，思政宣讲团专家冯益谦、董小麟、梁学宏等代表出席了本次座谈会并谈了自己的心得体会。

　　今年5月5日是全世界无产阶级伟大导师马克思延辰200周年的纪念日。马克思是德国伟大的思想家、政治家、哲学家、经济学家、革命家和社会学家。1848年《共产党宣言》的发表，标志了科学社会主义的诞生。它为无产阶级和人类解放斗争提供了科学理论的指导，阐明了资本主义必然灭亡、社会主义必然胜利的历史发展规律。为了寻找救国救民的真理，近代以来先进的中国人进行了各种尝试和理论选择，最后选择了马克思主义，选择了科学社会主义。在马克思主义的指导下，特别是1921年正式成立了中国共产党，中国革命的面貌焕然一新，一个灾难深重的旧中国逐步变为一个独立富强的新中国。在长期的实践中，我们党努力把马克思主义的普遍真理与中国的具体实际相结合，推动中国革命、建设和改革取得了一系列重大成就。

　　160多年来，社会主义运动实现了从理论到实践、从一国到多国胜利的辉煌成绩,为人类社会的解放和发展事业做出了杰出贡献。座谈会上，校党委常委、副校长刘海春谈及纪念马克思主义需要正确认识三种关系：第一，既要回到马克思主义，又要发展马克思主义；第二，既要推动马克思主义中国化，又要扩大马克思主义在世界的影响力；第三，既要关注个体的全面发展，又要强调人类命运共同体的构建。

编辑： 柯丹洁
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