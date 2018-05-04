招生章程、志愿填报政策……5月高招热点来了

进入5月份，距2018年高考还有一个多月的时间，考生们要准备最后的冲刺了，各类高招信息将陆续发布，考生和家长一定要特别关注。5月份都要关注哪些高招热点，最新盘点来了。

进入5月份，距2018年高考还有一个多月的时间，考生们要准备最后的冲刺了，各类高招信息将陆续发布，考生和家长一定要特别关注。5月份都要关注哪些高招热点，最新盘点来了↓↓↓

2018年高校招生章程公布

根据教育部规定，高校都要制订本校的招生章程，经上级主管部门审核通过后，在教育部阳光高考信息公开平台上公布。目前，暨南大学、华侨大学、西交利物浦大学等高校招生章程已经公布，其他高校2018年招生章程也将于5月陆续发布。

招生章程是考生了解高校招生信息、招生办法最重要的途径之一。请考生和家长仔细阅读有意报考高校的招生章程。如有不明白的地方，可咨询高校招办。

2018年保送生资格名单公示

2018年保送生资格名单已经公示。其他类型的名单公示也将陆续开始。您可以登录教育部阳光高考信息公开平台查看相关信息。

熟悉本省志愿填报政策

“不仅要考得好，更要报得好!”高考志愿填报的每个小细节都可能会影响录取结果，因此它成为困扰不少考生和家长的难题。考生家长可以提前了解本省填报志愿政策，早知道、早准备。为帮助考生家长科学、合理填报高考志愿，2018年阳光高考信息平台将继续推出高考填报志愿指南专题，希望能助您一臂之力。敬请期待!

估分选大学

“我家孩子考了××分数，能报××大学吗?”这是家长填报志愿时的常见问题之一。您可以使用高校往年录取分数查询系统(http://gaokao.chsi.com.cn/lqfs/)，了解高校及具体专业近3年的录取分数及走势图，为您合理填报志愿提供参考。

来源 | 阳光高考信息平台