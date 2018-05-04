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妈妈纠结：孩子多大分床睡合适？听听专家怎么说

2018-05-04 07:47 来源：四川在线
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　　调查

　　七成以上家长：4岁以上才应分床睡

　　随着孩子年纪越来越大，新手妈妈们都开始头疼一个问题，到底孩子多大分床才最合适?近日，天府早报记者发起问卷调查。此次调查问卷中共20人，其中男性4人，女性16人。其中9.09%人的孩子只有0-1岁，9.09%人的孩子1-2岁。剩下的81.82%人的孩子均在4岁以上。而参加此次调查的人中，26-30岁年龄段的占25%，31-40岁年龄段的占31.25%，41-50岁年龄段的占25%。不过，在本次调查中，男性均表示，孩子过晚跟母亲分床睡，会吃醋排挤父亲。

　　问卷调查结果显示，62.5%的父母认为，和孩子分床睡要根据具体情况做选择，尊重每个孩子成长脚步的独特性。仅有37.5%的父母认为，应该让孩子单独睡，孩子应该从小锻炼独立性，其中2位网友则认为让孩子单独睡，是因为孩子太小，怕一起睡会压到孩子。在问卷调查中，仅有18.18%的网友认为孩子应该在0-1岁时就和父母分床睡，9.09%的网友认为孩子应该2-4岁之间与父母分床睡，72.73%的网友则认为，孩子应该4岁以上才跟父母分床睡。

编辑： 唐巧燕
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