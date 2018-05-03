东莞2018年积分入学手机报名操作指引

2018年积分入学网上报名操作说明（手机微信版）

2018年积分入学网上报名操作说明（手机微信版）

1、登录系统

1.1长按或扫描此二维码，关注“东莞市教育局”微信公众号（微信号dg-jyj）（注：已关注的直接进入“公众号”页面进行搜索，点击进入）；（如下图）

1.2点击左下角“积分入学”的菜单栏，选择“网上报名”；（如下图）【5月2日正式上线】

1.3进入积分入学微信版报名登录页面；（如下图）

2、注册账号

2.1初次注册的申请人点击左下角的“立即注册”；已经注册并有账号的申请人，可直接输入账号和登录密码，立即登录；（如下图）

2.2认真阅读“填报须知”后，点击页面下端“本人已阅读以上内容并清楚有关要求”，再点击“点击进入下一页”绿色按键；

2.3如实完整填写申请人（学生）信息，填写完毕后，点击本页下端“注册并登录”。其中，手机号码是接收审核信息和找回密码的，请谨记注册登记的手机号码。

3、填写积分方信息

3.1检查页面顶端的申请人姓名和身份证号码是否是小孩的信息，确认无误后，按照以下栏目，如实完整填写积分方信息；填写完毕后，点击“提交”和“确定”；

3.2确认学生学籍信息，确认无误后，点击“提交”。

注：

3.2.1 在东莞市初中、小学就读学生的学籍，不需积分方录入，将自动与积分入学系统数据对接，请积分方检查并确认信息；

★注意：如发现学籍信息不正确，尽快与在读学校学籍管理员联系，先理顺学籍信息再报名。

3.2.2 在幼儿园就读，或在外市就读初中、小学的，需手动自行录入学籍信息并提交。

4、申请资格验证

4.1申请资格验证

点击图中绿色锁“点击上方图标验证申请资格”，验证是否符合积分入学申请条件（如下图），期间可以通过手机的刷新功能更新验证结果；

4.2审验结果

第一种情况：验证结果原则上5-10分钟会公布，如显示“验证通过”，点击图中心绿色锁（如下图），进入下一步信息填写。

第二种情况：10分钟后，系统还显示“验证中”，请在两个工作日后再重新登录系统查看验证结果。（如下图）

第三种情况：系统验证后显示“验证不通过”，请尽快联系相关部门了解情况，处理问题后，可重新登录系统重新进行申请资格验证。（如下图）

4.3切换积分方

（如积分方信息验证后，需要更换父或母另外一方作为积分方，可以通过切换积分方的方式更换），操作如下：

4.3.1 点击页面顶端“切换积分方”，选择页面下方“点击添加积分方配偶信息”

4.3.2 如实、完整录入新的积分方信息

4.3.3 录入完毕提交后，在申请的页面就会出现父母双方的姓名，通过图中的上下箭头切换积分方，确认后点击“以此作为积分方”。

4.3.4 重新对新的积分方申请资格进行验证，点击图中心绿色锁“点击上方图标验证申请资格”，验证是否符合积分入学申请条件。

4.3.5 验证通过后，点击图中心绿色锁，进入下一步信息填写。

5、完善申请人基本信息

5.1点击“+”，选择“相片图库”中学生的照片，可以是证件照，也可以是生活照；也可选择点击“拍照”功能，通过手机拍照上传照片。（如下图）

5.2按照栏目内容如实、完整填写户口所在地、现居住地、申请地和申请方式（如下图）

6、积分项目和加分项目填写

6.1进入积分项目和加分项目主页

积分入学共有积分项目和加分项目共12小项（如下图）。积分方须点击进入每个项目，如需要申请该项目积分的，就录入相关的信息并“保存”，不申请该项目积分的，选择“不申请该项目积分”，保存。（注：无论该项目是否申请积分，均需进行保存。）

6.2积分项目和加分项目填写（分别以“在莞服务年限”、“在莞纳税”、“居所方面”“计划生育方面”项目进行操作说明，其余项目的操作相同，如下）

6.2.1 在莞服务年限（三选一）

*选择“以缴纳社会保险的年限积分”，系统根据积分方的身份证号码自动审核；确认无误，点击“保存”；（如下图）

*选择“以劳动合同积分”，点击“添加劳动合同信息”，由积分方填写合同的起止时间，并上传合同的照片，可上传多份合同；（如下图）

*选择“已在东莞市经商营业年限积分”，按照栏目填写相应信息（如下图）

6.2.2 在莞纳税情况

结合个人实际，如果需要申请该项目积分的，就选择“积分”，点击“添加相应纳税项目信息”的按键，根据栏目要求，录入相应的信息；不申请该项目积分的，就选择“不积分”，点击“保存”。（如下图）

6.2.3 居所方面

在申请居所方面积分时，如房产产权人或备案人是申请人或积分方本人时，可以直接在“请选择”栏中，选择申请人或积分方姓名；如果房产产权人或备案人是积分方的配偶时，请点击“添加积分方配偶信息”，补充配偶信息后便可在“请选择”栏中选择配偶的信息，并如实、完整填写栏目内容，填写完毕后，点击“保存”

如果不申请该项目的，直接可以选择“不申请该项目积分”，并点击“返回主页”

6.2.4 计划生育方面

如申请该项目的点击“＋”，上传《户籍地计划生育证明》，点击“保存”；如不申请该项目的，直接可以点击“不申请该项目积分”。（如下图）

6.2.5 所有项目填写完毕，积分项目主页界面会显示哪些项目是已经填写申请积分，哪些项目是不申请积分（如下图参考）。（注：积分项目和加分项目，均需选择是否积分并进行“保存”，否则无法提交申请。系统也会自动检测是否全部填写完成，并自动定位到未填写的项目处。）

7、志愿填写

点击“我的志愿”，进入“志愿填写”页面，先查阅申请地镇街的录取原则，然后再结合实际，选择申请的志愿学校。（如下图）

8、提交申请

8.1积分项目和志愿填写完成后，点击“下一步”，查看填写的所有项目，在每个项目旁边均有“查看更多”按钮，点击可以查看项目详细内容。（如下图）

8.2检查所有申请资料无误后，点击页面下方“提交申请”，系统再次温馨提示，提交后无法修改，如需进行修改，点击“取消”，返回修改；如确认无误后，点击“确定”。（如下图）

9、报名成功

提交申请后，系统自动生成以2018开头的申请编号（用于公示、排名），短信也会同步通知。如没有生成2018开头的申请编号或没有收到短信通知，请应尽快了解原因，确认提交。(如下图)

10、查询积分

申请提交后，部门会尽快进行审核，并在20个工作日内完成审核评分，申请人或积分方可以不定期登录系统，查询积分。系统分别在“各项目”和“总得分”中显示评分结果。

11、积分复核

评分结果公布后，如对评分结果有异议，可以进行评分复核。目前手机微信版不支持网上复核，申请人需登录电脑版进行网上复核，或根据电脑版部门审核的意见和复核的要求，进行现场复核。

12、现场确认

分数无异议后，请尽快带上基本申请材料到申请地新莞人服务中心进行现场确认。现场确认材料（验原件，收复印件）

（一）必备材料

1.申请人（学生）：户口本或身份证

2.积分方（父或母或学生的法定监护人）：户口本或身份证

3.关系证明：户口本不能直接体现出与申请人关系的需提供出生证，或独生子女证，或亲子鉴定，或户籍地派出所证明，或计划生育证明等其中一项亲子关系证明材料。

4.申请地证明材料：

◆积分方选择以“服务地”申请入学的，选择以下四种方式之一提供申请地依据材料：

（1）务工的，提供积分方的劳动合同或事业单位聘用合同，或社保缴费清单，或纳税清单，或工资单（如果以上资料不能显示工作所在镇街的，需辅助提供工作单位证明，注明服务所在镇街）

（2）以从事非营利性社会服务活动等形式在莞工作的，提供民办非企业单位登记证书；

（3）经商的，提供工商营业执照副本；

（4）代理制保险营销员，提供保险代理合同，以及社保清单。

◆积分方选择以“自有居所地”申请入学的，提供房地产权证或不动产权证或已办理登记备案的购房合同。

（二）补充资料

1.积分方配偶信息：在积分过程中，如居所房产、房屋契税和计划生育等积分项目选用了积分方配偶信息的，请补充提供配偶的户口本（或身份证）。如户口本无法直接体现配偶关系的，请补充提供结婚证。

2.申请人学籍卡：如果申请人在市外就读的，需要补充提交就读学校出具的学籍卡。

13、其他

13.1手机绑定问题

由于微信版的网上申报，积分方的手机号码是与申请人信息绑定的，为此，如一个积分方为多个小孩进行网上申报，系统会在申报过程中显示“解除绑定其他账号”的温馨提示。

＊如积分方继续用这个手机号码为第二、三、....个小孩申请，可以点击“解除绑定其他账号”，继续填写第二、三、....个小孩信息。

＊积分方的各小孩的审核进度和情况信息都会通过短信方式发送到注册登记的手机号码上。微信信息通知只推送最新绑定的小孩信息。

13.2手机微信版和电脑版问题

＊积分入学网上报名电脑版和手机微信版需要填写的内容是一致的，只是呈现的方式稍有区别。

＊电脑版和手机微信版填写的信息也可以互联相通，即在电脑上注册录入的信息，在手机微信版也可以同样看到。

为此，建议家长采用自身操作熟练或网络顺畅的一种方式进行网上报名。