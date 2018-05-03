东莞2018积分入学学位供给情况公布

今年，各镇（街道、园区）进一步挖掘公办学位潜力，认真实施积分制入学民办学位补贴政策，大幅增加学位供给。

今年，各镇（街道、园区）进一步挖掘公办学位潜力，认真实施积分制入学民办学位补贴政策，大幅增加学位供给。

经统计，今年全市共为义务教育阶段随迁子女提供积分入学学位151683个（含优惠政策），比去年增长91.1%，其中，公办学位29130（积分制学位17613个，优惠政策11517个），享受学位补贴的民办学校学位122553个（一档24508个，二档98045个）。各镇街总体学位情况见下图：

各镇（街道、园区）提供学位的具体情况（学校名单、各年级的学位数量、录取原则等）将陆续由当地教育部门向社会公布，申请人可以向当地教育部门咨询或者登录东莞市教育局网站，“东莞慧教育”、“东莞市教育局”微信公众号或积分入学报名系统进行查询。

东莞市教育局

由于今年学位供给大幅增加，申请首日登录系统申报的人数超出系统负荷，导致部分人员无法正常登陆积分入学申报系统，技术人员立即紧急抢修维护，至5月2日下午6时许，系统已逐步恢复。

市教育局提醒各位家长，今年积分入学申报时间从5月2日延续到6月1日下午5：30，在此期间，每天24小时均可提交申请（包括晚上和节假日），请各位家长错峰报名。在申报前，可抽点时间详细了解申报流程、梳理申报材料、并合理安排报名时间。