151683个学位！异地务工人员随迁子女积分入学开始申报

东莞2018年异地务工人员随迁子女积分入学5月2日正式开始申报。记者从市教育局获悉，由于今年学位供给大幅增加，申请首日登录系统申报的人数超出系统负荷，导致部分人员无法正常登录系统。技术人员立即紧急抢修维护，至5月2日下午6时许，系统已逐步恢复。

东莞2018年异地务工人员随迁子女积分入学5月2日正式开始申报。记者从市教育局获悉，由于今年学位供给大幅增加，申请首日登录系统申报的人数超出系统负荷，导致部分人员无法正常登录系统。技术人员立即紧急抢修维护，至5月2日下午6时许，系统已逐步恢复。

市教育局提醒家长，今年积分入学申报时间从5月2日延续到6月1日下午5时30分，在此期间，每天24小时均可提交申请（包括晚上和节假日），请各位家长错峰报名。

今年，东莞市各镇（街道、园区）进一步挖掘公办学位潜力，认真实施积分制入学民办学位补贴政策，大幅增加学位供给。

经统计，今年东莞全市共为义务教育阶段随迁子女提供积分入学学位151683个（含优惠政策），比去年增长91.1%，其中，公办学位29130（积分制学位17613个，优惠政策11517个），享受学位补贴的民办学校学位122553个（一档24508个，二档98045个）。

各镇（街道、园区）提供学位的具体情况（学校名单、各年级的学位数量、录取原则等）将陆续由当地教育部门向社会公布，申请人可以向当地教育部门咨询或者登录东莞市教育局网站，“东莞慧教育”、“东莞市教育局”微信公众号或积分入学报名系统进行查询。

■关键词

申请人/积分方

如何为孩子申请积分入学呢？在指导会现场，市教育局作出了详细解答。根据政策，学生和家长分别需具备三项条件，方具备申请资格。

积分入学申请人是指“学生”，按照学生的身份证进行注册，一个学生一个档案。积分方是指学生父亲或者母亲，或者其他法定监护人，只能选择法定监护人当中的一个人作为积分方。

其中，学生的三项要求包括：应为非东莞市户籍的中国公民（含香港、澳门），有正常的学习能力，并且符合相应的入学年龄。特别提示，在小学阶段，有严格的年龄限制，如果年龄达不到相应的入学年龄，即使有学籍，也不能提出积分入学申请。同时，义务教育阶段提前入学者，不能通过重读或留级的方式来申请积分入学。

家长同样要符合三个条件：应为非东莞市户籍公民（含香港、澳门），在东莞市依法缴纳社会保险费，并持东莞市有效的《广东省居住证》。《居住证办理回执》不属于有效的《广东省居住证》。今年由于居住证政策变化，造成居住证不能即时延期签注，为此今年进行过渡性政策调整，规定属于“持有东莞市逾期的居住证因‘居住登记不满半年’造成无法延期签注”情况的，如在审核时半年内在东莞市重新办理了有效居住登记，可视为符合积分入学申请资格条件。

积分分数

学生和家长同时符合上述条件的，可提出积分入学申请。达到条件后该如何积分呢？今年积分入学与去年基本相同，共有6个大项目，包括“在莞服务年限”“在莞居住年限”“在莞参保年限”“在莞纳税”“在莞接受教育年限”以及加分项，具体包括12个小项目可以进行积分。

家长以“自选”的方式积分，即有什么项目，就申请哪个项目积分，提交哪个项目的材料。需注意的是，除房产、契税、计生这三个积分项目外，父母双方不累计、不交叉积分。

“孩子父亲和母亲哪一方积分更好呢？”这是许多家长的困扰之一。对此，市教育局回应，家长可根据《东莞市义务教育阶段异地务工人员随迁子女积分制入学积分方案》估算申请人的分值。建议家长下载《东莞市义务教育阶段异地务工人员随迁子女积分制入学积分材料一览表》，该一览表有具体的积分项目和各项目对应的分值，可对照每个栏目进行分值估算。家长可自行根据表格评估父母双方谁的积分更高，由此选择分数更高的一方，获得更大的竞争力，提高录取几率。

申请地

“家长的社保在虎门买的，希望孩子在城区上学，不知道是不是能按居住地来申请。”来自湖北的胡女士来莞八年，孩子如今要上小学，她的问题也是很多家长共同关注的申请地问题。

是不是一定要以社保购买地作为申请地呢？市教育局回应“并不需要”。“申请地”也称“申请镇街”，是指申请人可以在哪个镇街提出积分入学申请。根据积分入学方案，申请人可以“以积分方的服务地”或“在东莞市拥有产权清晰的自有居所所在地”二选一，确定申请地。

“总公司与实际服务地不一致怎么办？”“只能以发生在申请镇街的项目内容进行积分吗？”“能以居住证作为申请地吗？”对于和申请地相关的热点问题，市教育局一一作出解答：总公司与实际服务地不一致的，申请地以实际服务地为准，可由公司提供积分方具体服务区域的证明。申请地确定后，积分项目可以是全市范围内的，不局限于该镇街。居住证和小产权房、集资房均不能作为申请地。

据了解，申请地的选择与学位供给情况密切相关，在哪个镇提交申请，孩子就只能申请这个镇的公办学校或民办学校学位补贴。家长应综合考虑学位数量、就近、积分等各方因素，合理选择申请镇街。

录取

积分入学录取与三个主要因素有关：镇街提供的学位供给数量、填报志愿以及积分排名。因此，家长必须先要清晰了解申请地的学位供给情况以及录取原则后，再进行填报。

申请可填写三个志愿，既可填写公办学校，也可选择民办学位补贴。据了解，今年积分入学学位供给大幅增加，所以即便安排不到公办学位，能够获得民办学位补贴的机会也很大。

民办学位补贴标准方面，小学、初中分别分两档：小学一档5000元/生·学年，二档3500元/生·学年；初中一档6000元/生·学年，二档4500元/生·学年。获得民办学位补贴资格的随迁子女，先由家长自行联系申请地所在的民办学校，按照“先交后补”的原则，先全额缴交学杂费及其他费用，待开学后由市、镇财政将学位补贴发回给学生家长。

目前，民办学校已陆续开始招生，而民办学位补贴资格确定要在7月上旬，建议家长要一边积分入学，一边申请民办学校，以免错过民办学校的报名。不申请积分入学，或达不到录取分数线的，均不能获民办学位补贴。

■焦点问题Q&A

在当天的直播互动环节，现场家长和观看直播的“南方+”网友纷纷提出自己的疑问，现场专家对应作出详细解答。记者整理出一些共性问题，供更多家长参考。

Q：在莞纳税情况需不需要开完税证明？

A：不需要。只需要把纳税编码、法人姓名的基本信息录入。税务部门会信息对接。

Q：在东莞工作的时间比较长的，2003年以前的社保在网上看不到了。服务年限五险一金，时间累积的分值以哪个为准？

A：系统会在五险一金中，选择时限最长的那一个。

Q：民办学校和公办学校一起申请。申请了民办，公办学校积分入学如果成功了，民办学校是否会退费？

A：民办学校已经缴纳的费用是有退费的规定，可以按照一定的比例去退回，可以咨询教育局的计财科。如果学校不退，可以打电话22210104进行反映。

【记者】王慧 实习生：毛敏