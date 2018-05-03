让随迁子女“上好学”！东莞在全国率先实行积分入学政策

东莞是随迁子女大市，每年增加的随迁子女人数相当于内地一个县学生总人数水平。2009年开始，东莞在全国率先实行随迁子女积分入学政策。积分入学话题一直备受关注。

东莞是随迁子女大市，每年增加的随迁子女人数相当于内地一个县学生总人数水平。2009年开始，东莞在全国率先实行随迁子女积分入学政策。积分入学话题一直备受关注。究竟有多热，以“东莞慧教育”微信公众号为例，2018年4月25日公布积分入学申报时间，3小时内阅读量达到10万+。此外，去年东莞市教育局和南方日报社联合策划的首场积分入学答疑会，超600万人次在线收看直播，相关信息综合阅读量超过800万。5月2日，再次刷新了关注纪录，不到24小时，后台点击量超过750万。

直播背后，折射出东莞积分入学需求的火爆，积分入学制度究竟从何而来，制度如何创新，如何让更多孩子在东莞“有学上”“上好学”？

以积分方式创新随迁子女入学管理

据统计，从2010年至2016年，在东莞中小学、幼儿园就读的异地务工人员随迁子女学生数量从70.3万增长至110.5万，6年间增长了40.2万，年均增长6.7万。

根据2016—2017年度教育事业统计数据，东莞市在校学生人数共142.4万人，其中随迁子女在校生人数达110.5万人，约占全市在校生总人数的77.6%。

积分入学政策是东莞解决进城务工人员随迁子女入学问题的一项重要举措。2009年，东莞在全省率先采用积分入学制，达到一定分数的随迁子女可在东莞公办学校接受义务教育。

通过积分入学制度，有效形成入学的公开规则，避免了模糊不明的状态，强化了政府职责，规范了随迁子女在东莞接受义务教育的管理，这一制度创新走在全国前列。

东莞随迁子女数量逐年增长，也在考验着这座城市公共服务的能力。在人口流动压力下，积分入学政策留住了不少城市发展的人才，增加了他们对这座城市的认同感。

对此，东莞市教育局基信科有关负责人说：“东莞每年都会对积分入学政策进行弹性调整，目的就是让积分入学方案更加人性化。”

近年来，东莞积分入学政策调整范围包括降低申请门槛（包括家长文化程度、计划生育要求等）、拓宽申请范围、优化插班生就读程序等。

“相较于江浙等地推行积分入学政策的城市，东莞积分入学政策更接地气，各个项目设置更科学合理。这些设计的变化，也非常契合进城务工人员家庭的实际，从而满足更多随迁子女入读公办学校。”东莞理工学院法律与社会工作学院副教授魏红征说。

在申报方式上，东莞也更加人性化，从2017年开始推行电脑网上申报，简化了申报流程，让家长们不再“跑断腿”。今年更是推行微信积分入学申报系统，用手机也能完成全套操作。

增加学位供给满足随迁子女需求

为了解决随迁子女的就学问题，东莞市教育局采取了多项举措，包括深入推进积分入学政策、增加学位资源供给、完善企业人才子女入学政策等。

根据国家政策，随迁子女入学问题的解决原则有两个：一是以公办学校为主，主要安排随迁子女进入公办学校就读；二是以流入地为主，主要由务工人员流入的城市负责解决其子女的就读问题。在考虑城市实际承载能力的前提下，总体上要求实现解决50％以上随迁子女的就读问题。

近年来，东莞将“增加随迁子女积分入学学位供给”纳入市政府“十件实事”，要求各镇街加大统筹力度和经费投入，完善城乡教育基础设施，通过新建、扩建或适当增加教学班的形式，按每年递增10%的比例增加公办学校学位供给，充分发挥公办学校在解决随迁子女接受义务教育中的骨干作用。今年，首次将“新提供随迁子女义务教育公办和补贴学位13万个”列为2018年全市经济社会发展的主要预期目标之一。

至2016年底，在东莞义务教育公办学校就读的随迁子女约18.24万人，占义务教育阶段公办学校在校生人数的53.7%。

在增加公办学位的同时，2016年，东莞创新思路，通过政府向民办学校购买服务的方式，在全省率先推出了向民办学校购买学位的政策，通过与优质民办学校合作，购买一定数量学位来解决随迁子女接受义务教育问题。

2017年，实施积分制入学民办学位补贴政策，进一步扩大了非户籍学生接受免费义务教育的受惠面。2017年全市共向义务教育阶段随迁子女提供了4.9万个学位补贴,大幅增加积分入学学位供给。截至2018年，随迁子女积分入学学位和补贴学位增至15万个，相当于2017年的2倍。

推进“慕课”，提升民办学校教学质量

“从整体调研情况看，目前积分入学改革的社会认同度不断提升，市民因此产生的获得感不断提高。”在近年来的一次综合调研中，东莞市政研室综合科有关负责人说，“积分入学政策为提升东莞营商环境提供了保障。”

积分入学政策的人性化，促使更多进城务工人员通过留莞服务以获取更高积分，既有效缓解了东莞产业发展的用工难，又能优化营商环境。

从总量上看，外来务工人员随迁子女人数占东莞学生总人数的3/4以上。民办学校成为有益补充，且在数量上多于公办学校。目前，民办教育呈现出典型的金字塔结构，即高端高质量民办教育非常突出，但绝大多数民办教育为中低收费，办学质量还有很大的提升空间。

社会对教育公平的呼声越高，提升民办学校质量的要求就越迫切。

“十三五”期间，东莞加大对民办教育的扶持，持续开展和推进“慕课”试点工作，不断提高民办教育的教学质量。东莞市民办教育协会有关负责人介绍，“慕课”等信息化手段通过全市统一行动，把资源建设好，这能让更多老师通过平台接触到先进教学理念和技术，让中低收费民办学校的学生，不出校门也能享受到优质教育，打破教育资源的封闭和固化。

此外，东莞还提出公办学校“一对一”委托管理民办学校试点工作，目前已经有10对学校正在开展，莞城中心小学、松山湖实验中学等学校参与试点。2017年，这些学校都已经形成教学管理、文化建设和师资培训等多方面的共享机制，取得了初步成效，让民办学校的管理者感受到了专业人才的重要性，也让管理者和举办者开拓了视野，对于学校的管理和发展有了更长远的规划和思考。

【记者】王慧