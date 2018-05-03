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东莞这场直播被百万家长点赞，政策福利满满！

2018-05-03 16:54 来源：南方网
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“社保两年前迁到东莞，那之前的算不算？”“在莞纳税情况需要开证明吗？”“成功申请上了公办，那民办学校会退费吗？”……近日，由东莞市教育局、南方日报联合策划的东莞市2018年积分入学报名指导会在东莞市教师进修学校举行，数百名家长到场参加。

指导会进行了政策宣讲、申报指南讲解和互动答疑等环节，“南方+”客户端同步视频直播（戳这里→东莞市2018年积分入学报名指导会：足不出户完成报名工作），吸引了百万用户上线观看，评论留言也十分踊跃。截至2日上午9点，本场直播累计点击量已近750万，评论2000条。

在1日的指导会上，市教育局基信科有关负责人介绍了政策变化和申报流程，对政策关键点和常见的共性问题进行了详细梳理，并对积分入学申报系统全操作流程进行手把手演示。家长们听得相当专注，不少人几乎全程拿着手机把演示内容记录下来。而在直播帖里，许多未能到场的家长和网友也在不断提问，“南方+”的工作人员及热心网友也及时回应。

另外，现场所有内容都被收录在“南方+”客户端和“东莞慧教育”里，方便收藏细读。（戳这里→2018东莞积分入学申报正式开启！带上这份操作指南就够了

这种“现场演示指导，线上直播答疑”的模式也得到了许多家长和网友的点赞。

2日上午，东莞市2018年积分入学申报正式启动，在这里也希望有更多孩子能够在东莞享受到优质的义务教育。

在指导会的答疑环节中，家长们争先举手提问，场面十分热烈。记者在这里整理出一些共性问题，供更多家长参考。

Q1：居住证在5月5日到期，4月份续期时只办理了居住登记拿了回执，是否算符合居住证条件？

A：如果已经办有在莞居住证，但因为续期没能及时续签，办理了居住登记也能视为符合居住证条件，这是今年的一个过渡性政策。

Q2：在莞纳税情况需不需要开证明？

A：不需要。

Q3：在东莞工作的时间比较长，2003年以前的社保在网上看不到了，服务年限五险一金，到底是以哪一个为准？时间累积的分值以哪个为准？

A：系统会在五险一金中，选择时限最长的那一个。

Q4：民办学校和公办学校一起申请。申请了民办，公办学校积分入学如果成功了，民办学校是否会退费？

A：民办学校已经缴纳的费用是有退费的规定，是可以按照一定的比例去退回，可以咨询教育局的计财科。如果学校不退，可以打电话22210104进行反映。

Q5：提交资料的时候，孩子爸爸的资料用妈妈的手机号码是否可以？

A：可以，没问题。但是你要关注自己的手机，因为会有信息返回。

Q6：在莞接受教育年限是不是需要到每个学校开证明？

A：在积分入学里面，也有说明。如果申请人在多所学校就读，要去各个学校开证明，上传到系统，审核人员会将其累计起来。只有申请一年级的申请人，才需要办理幼儿园的在莞接受教育证明。如果申请二年级或以上，是不需要的。

Q7：2012年在梅州买了社保，两年后迁到东莞，社保年限应该怎么算？

A：以在东莞开始缴纳社保的年份来计算。

Q8：在申请一、二、三志愿时没有申请学位补贴，但如果积分通过的话，是否也能拿到补贴？

A：每一个镇的录取原则和录取方式不同，建议报名时详细咨询各镇的教育部门。

编辑： 唐巧燕
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