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中山大学纪念马克思诞辰200周年 6种马克思恩格斯手稿首次公开展出

2018-05-03 09:00 来源：南方网 吴少敏
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　　马克思1875年1月20日致路易·朱斯坦·拉于尔的书信（手稿）。

　　马克思和恩格斯的亲笔手稿、致友人签名信，使中大师生深受感染。2日，在马克思诞辰200周年、《共产党宣言》发表170周年前夕，中山大学举办“笃行与薪传——马克思主义在中山大学的实践与传承”纪念马克思诞辰200周年专题展，首次在国内公开展出6种马克思和恩格斯的手稿真迹。

　　展出4种尚未发表的马恩手稿真迹

　　“这是无价之宝，非常珍稀！”中大图书馆馆长程焕文指着玻璃柜里的马克思、恩格斯手稿真迹说，即便在全国，马克思、恩格斯手稿总数也仅有十多种，而中大此次展出了6种，且有4种尚未发表。

　　此次展览包括“马克思主义薪传岭表”“马克思主义哺育青年”“马克思主义文献在中大”三部分，展出了马克思和恩格斯手稿、多语种初版《资本论》、第一版《共产党宣言》、最早连载《共产党宣言》中文选译本的1912年广州《民生日报》以及已知唯一一本毛泽东主席亲笔签名的英文版《毛主席语录》等一批马克思主义文物文献。

　　首次在国内公开展出的马克思、恩格斯手稿，受到广泛关注。其中有4种尚未发表的手稿，分别是马克思在1866年9月26日致宪章运动者柯勒特·多布森·柯勒特、1875年1月20日致巴黎出版商路易·朱斯坦·拉于尔、1880年1月26日致伦敦年轻考古学家查尔斯·瓦尔德斯坦的书信以及1863年亲笔手稿《论波兰问题》，有2种已发表的手稿，分别是1852年8月19日马克思致莱比锡出版商亨利希·布罗克豪斯和1876年10月28日恩格斯致英国股票经纪人、作家托马斯·奥尔索普的书信。

编辑： 唐巧燕
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