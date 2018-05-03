习近平总书记的考察在北大师生中引起热烈反响

在五四青年节和北京大学建校120周年校庆日即将来临之际，习近平总书记考察北京大学，对学校建设、人才培养等提出殷切期望，在北大师生中引起热烈反响。

“扎根人民，奉献国家”——5月2日，习近平总书记考察北京大学，美丽的燕园回响着总书记的殷殷嘱托。

在五四青年节和北京大学建校120周年校庆日即将来临之际，习近平总书记考察北京大学，对学校建设、人才培养等提出殷切期望，在北大师生中引起热烈反响。

办好中国特色世界一流大学

时隔4年，习近平总书记再次来到北大，让北大师生倍感振奋。

2014年5月4日，习近平总书记在北大考察时，提出了“扎根中国大地办大学”等重要思想。这一次考察，他提出，高校要牢牢抓住培养社会主义建设者和接班人这个根本任务，坚持办学正确政治方向，建设高素质教师队伍，形成高水平人才培养体系，努力建设中国特色世界一流大学。

“习总书记的重要讲话为我们坚持办学正确政治方向、建设高素质教师队伍、形成高水平人才培养体系提供了根本遵循。”北京大学党委书记郝平说，我们要深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，把培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人作为评价办学成效的根本标准，更好地把思想政治工作融入教育教学全过程，培养更多具有爱国情怀、社会责任感、创新精神和实践能力的优秀人才，推进教育事业科学发展，创建中国特色世界一流大学。

习近平总书记在考察时指出，国家发展同大学发展相辅相成。我们要在国家发展进程中办好高等教育，办出世界一流大学，首先要在体现中国特色上下功夫。

“坚持中国特色，关键是要把‘四个自信’转化为办好中国特色世界一流大学的自信。”数学科学学院教授、中国科学院院士张平文说，我们要按照习近平总书记提出的要求，抓好马克思主义理论教育，帮助学生真正认清面临的时代课题，认清中国和世界发展大势，为学生成长成才打下科学思想基础，引导广大师生做社会主义核心价值观的坚定信仰者、积极传播者、模范践行者。

北京大学校长林建华说，全校师生要把思想和行动统一到重要讲话精神上来，把智慧和力量凝聚到习近平总书记提出的要求和任务上来，不断产出新知识、新思想、前沿科学和未来技术，为国家发展提供更有力的支撑，为办好中国特色世界一流大学作出应有贡献。