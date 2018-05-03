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一群医学专家与7个地震截肢孩子的十年之约

2018-05-03 07:38 来源：成都商报
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　　如果生死之间有条线，这条线可能会划在医院的ICU。

　　5·12汶川特大地震，很多伤员的生死线就划在四川大学华西医院的ICU，其中7个伤势最重的孩子，他们在生死线上来来回回了数十回合。而与死神拔河的，是包括华西医院、北京协和医院在内的全国7所顶级医院的专家。7个孩子就此与7名专家结缘。

　　十年间，专家们与孩子们每年相聚，关注他们的伤情恢复、心理重建、学习生活。而孩子们，参加工作、创业、结婚、生子、上大学、读研究生……

　　十年“相伴”，他们顺利“长大成人”。

　　拯救

　　与死神拔河

　　7个截肢的孩子 终于挺了过来

　　瑶瑶至今仍然不敢关灯睡觉。

　　地震时，她在什邡蓥华中学上初二，教室在二楼。一阵猛烈的晃动后，她的眼前一片漆黑，感觉整栋教学楼都压在自己身上，她一遍遍大喊“救命”，可埋得太深，一直得不到回应……39个小时后，瑶瑶被发现，获救。

　　唐仪君、李丹、魏玲、寇娟是绵竹汉旺镇东汽中学高二学生。唐仪君、李丹、魏玲一个班，教室在三楼，寇娟在四楼。回忆地震发生的瞬间，孩子们说：上着课，突然就“掉”了下去。

　　“到处都黑得很，到处都在喊，只有右手和脑袋能动。”唐仪君一开始还会挣扎，但很快就没劲了。只能等着，有人来就喊，没人来就等。魏玲也被死死困住，下半身完全无法动弹。李丹稍好，至少还能轻微动一动。

　　等待漫长而难熬。他们跟身边人说话，和同学一起报数。但越往后，声音越小，报数也越少。获救后才发现，幸存下来的就只有他们那一小片人。一个班40多个人，只有十多个人存活。

　　梦里，唐仪君很长一段时间都会“遇”到地震，每次他都使出全力向屋外狂奔。当年，他在废墟下埋了27小时，获救后辗转被送到德阳的医院，当晚就截掉了双腿。五天后，伤情恶化，被送往川大华西医院。

　　寇娟被埋了20个小时，双腿一样没能保住，在德阳医院做完截肢后也被送往川大华西医院。情况最严重的是魏玲。治疗期间，大小手术经历了30多次，单截肢手术就做了17次……李丹的情况要好些。她还记得，自己获救后，很快被送到了德阳医院给右手做减压手术，但减压不行，得截肢。“减压之后就迷迷糊糊的，醒来就已经在华西医院了。”

　　获救后的瑶瑶也在第一时间被送到川大华西医院，截掉了双腿。加上来自北川的王飞和什邡的秀秀，一个失去了左腿，一个失去了右腿，7个截肢的孩子从不同的地方来到了川大华西医院。

　　在治疗过程中，7个孩子在生死线上来来回回了数十回合，每一次都是一场拉锯战。

　　川大华西医院重症医学科主任康焰，对这批孩子有着特别的感情。“他们年纪小，都才十多岁，都有肢体残缺，治疗期间，病危通知书几乎每天都有。”当时，川大华西医院成为地震危重伤员集中收治的主要医院之一。康焰介绍，为了更好地救治伤员，当时卫生部从北京、南京、成都等地调集了7名重症医学科专家组成专家组进驻川大华西医院，自己也在其中。

　　东南大学附属中大医院副院长、重症医学科主任邱海波，在川大华西医院支援了两个半月。在他的印象里，这批孩子是他当年在川大华西医院治疗过的地震伤员里，伤情最严重的，也是医护人员投入精力最多的。

　　李丹已记不清医生下了多少次病危通知书。有一个让她印象深刻的情景：截肢带来的并发症，让她胸腔出血，体内出现积液，“抢救时感觉自己呼吸不过来了，很多医生站在我周围给我抽积液，感觉身体就像泄了气的皮球。”

　　康焰对魏玲和秀秀的治疗印象深刻。“每次为她制定手术方案，都是一场痛苦的‘拉锯战’：如果截(肢)多一些，可以减少感染风险，但不利于之后装假肢，甚至可能损害生育功能;但截少了，再次感染只能再次截肢……”北京协和医院内科ICU主任杜斌说，就这样手术-感染-再手术，魏玲的右腿被截肢三分之一，左腿被截肢到骨盆连接处。

　　瑶瑶和魏玲在一个病房，床靠床。康焰还记得，每次给她们换药，因为很疼需要麻药，加上带着呼吸机不能说话，两个人就通过护士互递纸条，相互鼓励，“要坚持住啊，快好了”。

　　还好，孩子们最终都挺了过来，之后从ICU转入普通病房，再进入康复中心，一直到2008年12月30日出院。因伤情较重，魏玲和瑶瑶的后续治疗还持续了三年多。

编辑： 唐巧燕
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