今年相关高校计划增招1490名马克思主义理论学科研究生

据教育部网站消息，教育部启动实施专项支持计划加强高校思政课教师队伍后备人才培养。2018年相关高校在2017年招生人数基础上共计划增招1490名马克思主义理论学科研究生，其中博士研究生500人，硕士研究生990人。

据教育部网站消息，教育部启动实施专项支持计划加强高校思政课教师队伍后备人才培养。2018年相关高校在2017年招生人数基础上共计划增招1490名马克思主义理论学科研究生，其中博士研究生500人，硕士研究生990人。

教育部2018年启动实施“高校思政课教师队伍建设专项工作”，建设高素质专业化思政课教师队伍，全面推动习近平新时代中国特色社会主义思想进教材进课堂进学生头脑。为此，教育部决定在继续实施“高校思想政治理论课教师在职攻读马克思主义理论博士学位专项计划”的同时，自 2018年开始实施“高校思想政治理论课教师队伍后备人才培养专项支持计划”。

本专项计划为国家非定向培养的全日制专项招生计划，是“国家急需学科高层次人才培养支持计划”的重要组成部分，由以全国重点马克思主义学院为主的50个具有马克思主义理论一级学科博士学位授权点的高校进行招生培养。2018年相关高校在2017年招生人数基础上共计划增招1490名马克思主义理论学科研究生，其中博士研究生500人，硕士研究生990人。本专项计划招生额度专门用于相关高校马克思主义理论学科博士、硕士研究生招生，不得挪作他用。

教育部要求各省(区、市)高等学校招生委员会要加强招生管理，统一领导协调本省(区、市)教育行政部门、教育招生考试机构等部门按照职责开展相关招生考试工作。各招生单位要严格执行《2018年全国硕士研究生招生工作管理规定》和博士研究生年度招生文件，坚持按需招生、德智体美全面衡量、择优录取和宁缺毋滥的原则，确保考试、招生等各个环节公平公正。

各招生单位要从坚持和发展中国特色社会主义全局和战略高度，把握加强高校思政课教师队伍后备人才培养的重要性和紧迫性，结合自身学科优势和专业特点，制定完善相应的培养方案，真正把这个计划落实好，实现本计划人才培养目标。