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不缴社保、造词欠薪…试用期都有哪些“坑”

2018-05-03 08:53 来源：新华网
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　　试用期内，用人单位该不该为劳动者缴纳社会保险费？“试工”等于试用期？约定试用期就一定是好事？“五一”国际劳动节前夕，记者从北京市西城区人民法院了解到，伴随经济社会发展，２０１７年，这家法院受理的涉试用期劳动争议案件呈两位数增长。法官提示，一纸劳动合同里也许就埋了“坑”，职场新人还需多加小心。

　　试用期内　用人单位该不该缴社会保险费？

　　“９０后”小张入职一家公司，双方签订三年期劳动合同。试用期内，公司认为小张是新人，能不能入职还不好说，于是没为他缴纳社会保险费。

　　多次沟通未果后，小张只好和公司解除劳动合同，并最终起诉至北京市西城区人民法院，要求公司支付解除劳动合同的经济补偿金。

　　法院经审理认为，按照《中华人民共和国劳动合同法》等相关法律规定，用人单位未依法为劳动者缴纳社会保险费的，劳动者有权解除劳动合同，用人单位需支付经济补偿金。最终，法院支持了小张的诉讼请求。

　　“司法实践中，试用期内社会保险费问题是许多职场新人的盲区。”西城法院民七庭法官梁良表示，用人单位为劳动者缴纳社会保险费是法定义务，自劳动关系建立之日起就应履行。试用期内，也要缴纳社会保险费。

　　“除社会保险费以外，正式劳动合同存续期间劳动者享有的权利，试用期内也同样享有。”西城法院民七庭法官李曦表示，如试用期内，劳动者享有获得劳动报酬的权利。此外，一旦出现工伤，用人单位也应承担相应责任。

　　小张的遭遇并非个案。西城法院民七庭庭长王辉介绍，２０１７年，西城法院受理涉试用期劳动争议案件１２２件，同比增长１６％，呈上升趋势。

编辑： 唐巧燕
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