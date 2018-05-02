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武汉一高中设“安检门” 帮学生戒手机瘾

2018-05-02 09:29 来源：长江日报
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　　教育部4月24日印发紧急通知，要求做好预防中小学生沉迷网络教育引导工作，其中包括加强午间、课后等时段管理，规范学生使用手机。4月30日，武汉市太平洋高级中学举行校园开放日。长江日报记者了解到，该校去年就已推行“手机不进校”举措，帮助学生戒“手机依赖症”。

　　据了解，每天早上7时，太平洋高中4名值班教师都会守在校门口，对到校学生进行检查。学生们在校门口自觉排成队，值班教师手握金属探测器，对书包、全身上下依次进行扫描，场景类似于地铁安检。由于师生配合默契，检查的进度往往很快，5秒内就能检查完一名学生。

　　高二年级班主任魏翁萍介绍，“手机不进校”举措最先是面向高三学生。“有不少家长向学校诉苦，说孩子患上‘手机依赖症’，每天都要刷手机到深夜，让学校帮忙想办法”。为此，学校搜集了大量关于沉迷手机而荒废学业的案例，对高三学生进行德育教育，并在2017年“高考100天”动员大会上首次号召不带手机进校，并安排教师每天早上对高三学生进行进校检查。

　　这一举措实施半年后，师生们反响都很不错。高三学生的学风和成绩有了显著提高，当年高考成绩更创了历史新高，这让不少高一、高二学生的家长主动提出推广到全校。因此，学校从2017年9月新学期开始，号召全校学生都不带手机进校。

　　“校园里没有手机后，变化特别大，孩子们的课间从‘刷手机’变成了‘刷题’。”魏翁萍说，“以往一到午休和课间，孩子们都窝在一起看手机，难免上课时也不专心听讲。而现在，他们会选择到操场上打篮球、散步，或聚在一起‘刷题’、聊天，学习氛围更浓了。”

　　这一做法也得到了学生和家长的拥护。高二（5）班学生万晶说，不带手机进校园以后，彻底治好了自己的“手机依赖症”。“以前用手机完全靠自觉，有时候忍不住会偷偷看一眼，而现在会更专注于学习”。学生家长潘艳君表示，青少年自控能力有限，学校把“手机不进校”列为管理制度，让家长更放心。

　　据悉，进校安检不光是查手机，还会对打火机、小刀等有安全隐患的物品进行检查，确保校园安全。

　　该校校长刘汉华说，太平洋高中以“校风好，学风正”为办学导向，十分重视德育教育，力求让每名学生“先成人，后成才”。推行“手机不进校”，是为了规范学生行为，让他们能养成终身受益的学习习惯，不仅是为高考，也为以后的长远发展打好基础。

编辑： 唐巧燕
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