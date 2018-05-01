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深圳三年内基本实现有需求学生校内午休

2018-05-01 08:51 来源：深圳特区报
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　　今年新学期伊始，今年深圳市将出台中小学生午餐午休管理办法。

　　如今，这项不少家长期盼的惠民新政真的快来了！市教育局发布了《深圳市人民政府关于进一步加强义务教育阶段学生午餐午休管理的意见（征求意见稿）》（下称《意见》）。

　　总体目标：用三年时间，基本实现全市全部有需求的学生在校内午餐午休的目标。

　　其中，2018年，全市65%以上的义务教育阶段学校要为全部有需求的学生提供午餐午休服务；

　　2019年，80%以上的义务教育阶段学校要为全部有需求的学生提供午餐午休服务；

　　2020年，全市95%以上义务教育阶段学校要为全部有需求的学生提供午餐午休服务。

　　新建学校必须配备午餐午休设施

　　首先是午餐问题，《意见》指出，多方式解决校内供餐，目前校内食堂不能满足学生就餐需求的学校，根据学校场地情况进行食堂改扩建，将学生食堂扩容到能够为有需求的学生提供午餐服务的规模。

　　暂时不能实现学校自行供餐的学校可由学生监护人依据自愿原则委托学校采取由配餐企业集中配餐的方式为学生提供午餐。

　　此外，《意见》还提出，新建学校必须配备午餐午休设施，发改、规土、教育等部门要完善学校规划和新建学校配置，全市新建和改扩建义务教育阶段学校，应根据办学规模，配备相应的午餐午休设施，充分保障学生在校内午餐午休。

编辑： 唐巧燕
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