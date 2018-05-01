二十所高校可开展学位授权自主审核

学位授权自主审核工作分为新增《学位授予和人才培养学科目录》内的一级学科和专业学位类别，新增《学科目录》外的交叉学科，以及对现有学位授权点的调整。学位授权点调整按照动态调整办法的规定进行。

为深化学位授权审核改革，稳步推进高等学校开展学位授权自主审核工作，根据《博士硕士学位授权审核办法》（以下简称《办法》）相关规定，国务院学位委员会日前印发《关于高等学校开展学位授权自主审核工作的意见》（以下简称《意见》）。《国务院学位委员会关于印发学位授权自主审核单位名单的通知》同时下发，北京大学、清华大学、中国人民大学、北京航空航天大学等20所高校获准开展学位授权自主审核。

根据《意见》要求，高等学校应制订新增学位授权点标准，其标准应体现本单位办学水平，必须高于国家同类学科或专业学位类别的申请基本条件。高等学校应根据《办法》和《意见》要求，制订本单位学位授权审核实施办法，并报国务院学位委员会办公室备查。所确定的本单位自主审核程序应规范、科学、透明。其中，国内外同行专家论证，专家应不少于7人，其中校外专家不少于1/2，国务院学位委员会学科评议组成员（或专业学位教育指导委员会委员）不少于2人；学位评定委员会审议，须对申请新增学位授权点逐一进行表决，获得全体委员2/3（含）以上同意的视为通过。

《意见》明确，自主审核新增的学位授权点必须是已列入本单位学科建设与发展规划的学科或专业学位类别。高等学校学科建设与发展规划应向社会公开，并报国务院学位委员会办公室备查。期中可进行一次修订。

同时，《意见》还强调，高等学校要合理控制自主审核节奏，根据科学技术发展前沿趋势、经济社会发展需求和本单位学科基础条件，以及资源配置能力，统筹考虑新增学位授权点，每年新增博士学位授权点数量不得超过本单位已有博士学位点数量的5%。高等学校在探索设置新兴交叉学科学位授权点时必须从严把握，属于学科交叉人才培养项目和可设置二级学科的不应设置为交叉学科。新增交叉学科学位授权点时，还应征求本单位与交叉学科相关的其它学位授权点意见。

据悉，学位授权自主审核工作分为新增《学位授予和人才培养学科目录》（以下简称《学科目录》）内的一级学科和专业学位类别，新增《学科目录》外的交叉学科，以及对现有学位授权点的调整。学位授权点调整按照动态调整办法的规定进行。

附：学位授权自主审核单位名单

（按单位代码排序）

北京大学 中国人民大学

清华大学 北京航空航天大学

中国农业大学 北京师范大学

南开大学 天津大学

吉林大学 哈尔滨工业大学

复旦大学 同济大学

上海交通大学 南京大学

浙江大学 中国科学技术大学

厦门大学 武汉大学

西安交通大学 中国科学院大学