防青少年沉迷网络，专家为家长支了这些招

所谓“五要”，指的是要“教育引导、以身作则、注重陪伴、疏导心理、配合学校”。预防中小学生网络沉迷，需各方尽心尽责、密切配合。家庭，也责无旁贷。

“……然成瘾游戏、邪恶动漫、低俗小说、网络赌博，附生蔓延，危害孩子健康，亟须大力防范。是以倡导全体家长，恪尽父母责任，力行‘五要’，与学校共筑防范之堤。”近日，教育部办公厅印发《关于做好预防中小学生沉迷网络教育引导工作的紧急通知》，随通知一起发出的，还有一封致全国中小学生家长的信。

所谓“五要”，指的是要“教育引导、以身作则、注重陪伴、疏导心理、配合学校”。预防中小学生网络沉迷，需各方尽心尽责、密切配合。家庭，也责无旁贷。

要关注网络成瘾，也要看到背后原因

对教师和家长来说，既要让青少年成为网络信息时代的弄潮儿，又不能让其坠入网络成瘾的漩涡，是个颇为棘手的新课题。

网络沉迷，通常不是网络本身的“锅”。

南京师范大学心理健康教育咨询中心咨询师裴涛表示，从理论上来讲，沉迷于网络难以自控无非有两方面原因。一是使用网络可以带来放松、娱乐等积极后果，二是使用网络可以逃离压力、痛苦等消极后果。“如果孩子的快乐只能通过网络获得，这就提示孩子生活中的其他快乐来源出了问题，家长需关注解决。”但第二点，则相对难以察觉。家长常以为孩子是爱上了游戏才讨厌学习，其实原因可能恰恰相反——孩子在现实生活中遭遇的学习、人际、家庭等方面压力得不到及时支持和化解，才会扎进网络虚拟世界这一“世外桃源”。“此时，家长要重视对孩子现实生活中存在的问题进行及时识别与解决，必要时寻求心理咨询等专业帮助。”

另外，孩子本身的兴趣爱好也很重要。如果学习占据了孩子大部分生活，甚至成为生活中仅有的内容，也会给网络沉迷可乘之机。裴涛表示，家长应通过亲子陪伴或合理安排，让孩子在学习之余接触到丰富多彩的现实生活。

对了，家长自己也要注意，别老在孩子面前做“低头族”。孩子的模仿能力强，在家庭环境中特别容易通过替代强化的方式习得不健康的网络使用行为。 家长上网，也要做好表率。