不快乐学生更易染上网瘾 应及时给予教导

教育部日前下发紧急通知，要求各地充分认识预防中小学生沉迷网络的极端重要性和现实紧迫性，同时要求各地教育行政部门要组织中小学校迅速开展全面排查，发现学生有沉迷网络等问题的，要及时给予教育和引导，恢复正常的学习生活。

教育部日前下发紧急通知，要求各地充分认识预防中小学生沉迷网络的极端重要性和现实紧迫性，同时要求各地教育行政部门要组织中小学校迅速开展全面排查，发现学生有沉迷网络等问题的，要及时给予教育和引导，恢复正常的学习生活。记者了解到，成都不少中小学采取问卷调查、心理测评等方式了解学生上网整体情况，并进行有针对性的干预，或开展“家庭无手机日”等活动，防治“学生网虫”。

规范学生使用手机

学校要加强午间、课后等时段管理

通知要求，各地教育行政部门要组织排查，了解掌握中小学生使用网络基本情况。对规范学生使用手机也提出了具体要求，各校要明确学校各岗位教职工的育人责任，加强午间、课后等时段管理。教师要及时掌握学生思想情绪和同学关系状况，积极营造良好的班级氛围，组织学生开展丰富多彩的班级活动。

各地各校要通过开展家访、召开家长会、家长学校等多种方式，帮助家长提高自身网络素养，掌握沉迷网络早期识别和干预的知识；要提醒家长加强与孩子的沟通交流，特别要安排好孩子放学后和节假日生活，引导孩子绿色上网，及时发现、制止和矫正孩子网络游戏沉迷和不当消费行为。

在教育部《致全国中小学生家长一封信》中还提到，家庭要发挥好第一个课堂作用，父母要承担起第一任老师职责。家长要做到“五要”，即教育引导、以身作则、注重陪伴、疏导心理、配合学校等。