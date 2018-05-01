跳槽季人才进军北上广和回归新一线现象并存

每年三、四月份都是求职市场最活跃的时段，招聘及跳槽行为相对全年呈现出大量增长。2018年春季，哪些地区吸引了更多的求职者？人才的流动趋势是怎样的？

每年三、四月份都是求职市场最活跃的时段，招聘及跳槽行为相对全年呈现出大量增长。2018年春季，哪些地区吸引了更多的求职者？人才的流动趋势是怎样的？

4月25日发布的《智联招聘2018春季人才流动报告》显示，2018年春季，新一线和一线城市形成人才交互，“进军北上广”和“回归新一线”的现象并存。

报告指出，从不同城市等级的求职者简历投递方向来看，城市等级越高，人才粘性越高。

从数据看，一线城市的求职者选择投递一线城市岗位的占比87.6%，新一线城市求职者投递新一线城市岗位的占比87.5%，二线城市求职者投递二线城市岗位的占比77.6%，三线城市选择投递三线城市的求职者占比45.6%，四线城市求职者投递四线城市岗位的占比31.8%，五线城市求职者向五线城市岗位投递的仅占比19%。

根据报告，新一线城市受益于自身发展及人才政策效应，人才粘性与一线城市看齐。且一线城市的求职者中也有7.1%在向新一线城市投递简历。而新一线城市中，也有7.8%的求职者依然向往一线城市。

分地域来看，北京市主要吸纳了京津冀地区的求职者，却在向全国输送人才，对华北、东北以及西北，甚至西南地区的都有辐射。

相比之下，上海、深圳和广州等传统一线城市的人才主要在长三角地区和珠三角地区流动，较远可辐射到华中地区的武汉、长沙和南昌地区，并未形成全国范围的流动态势，而福建省更多在省内实现人才流转。

具体到职业，报告指出，房地产行业人才跨领域流动明显。从第一季度需求量排名前十行业吸引的求职者行业分布来看，房地产行业的人才在向多个行业流动，需求旺盛的前十大行业中都能见到房地产行业人士的身影，对于专业服务行业来说，来自房地产行业的简历甚至超过了来自行业内部的人才流动。