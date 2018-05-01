南方网 要闻 网评 经济 专题 汽车 文娱 时尚 IT 英文 更多
推荐 社会 广东政要 南方快报 理论 直播 问政 岭南文化 财经 法治 科技 南方视频 房产 自贸区 旅游 健康 教育 体育 动漫 广东志愿 电影 H5工场 招标投标
EN [退出]

南方网帐号登录

× 没有帐号？极速注册
看不清？
南方网> 教育>国内教育新闻

跳槽季人才进军北上广和回归新一线现象并存

2018-05-01 08:50 来源：中国新闻网
字号减小 字号增大

　　每年三、四月份都是求职市场最活跃的时段，招聘及跳槽行为相对全年呈现出大量增长。2018年春季，哪些地区吸引了更多的求职者？人才的流动趋势是怎样的？

　　4月25日发布的《智联招聘2018春季人才流动报告》显示，2018年春季，新一线和一线城市形成人才交互，“进军北上广”和“回归新一线”的现象并存。

　　报告指出，从不同城市等级的求职者简历投递方向来看，城市等级越高，人才粘性越高。

　　从数据看，一线城市的求职者选择投递一线城市岗位的占比87.6%，新一线城市求职者投递新一线城市岗位的占比87.5%，二线城市求职者投递二线城市岗位的占比77.6%，三线城市选择投递三线城市的求职者占比45.6%，四线城市求职者投递四线城市岗位的占比31.8%，五线城市求职者向五线城市岗位投递的仅占比19%。

　　根据报告，新一线城市受益于自身发展及人才政策效应，人才粘性与一线城市看齐。且一线城市的求职者中也有7.1%在向新一线城市投递简历。而新一线城市中，也有7.8%的求职者依然向往一线城市。

　　分地域来看，北京市主要吸纳了京津冀地区的求职者，却在向全国输送人才，对华北、东北以及西北，甚至西南地区的都有辐射。

　　相比之下，上海、深圳和广州等传统一线城市的人才主要在长三角地区和珠三角地区流动，较远可辐射到华中地区的武汉、长沙和南昌地区，并未形成全国范围的流动态势，而福建省更多在省内实现人才流转。

　　具体到职业，报告指出，房地产行业人才跨领域流动明显。从第一季度需求量排名前十行业吸引的求职者行业分布来看，房地产行业的人才在向多个行业流动，需求旺盛的前十大行业中都能见到房地产行业人士的身影，对于专业服务行业来说，来自房地产行业的简历甚至超过了来自行业内部的人才流动。

编辑： 唐巧燕
相关新闻
国内教育新闻

网友评论
请登录后进行评论| 0条评论

请文明发言，还可以输入140

您的评论已经发表成功,请等候审核

小提示：您要为您发表的言论后果负责，请各位遵守法纪注意语言文明

新闻排行
揭阳市政府副秘书长邱辉盛接受纪律审查、…
易烊千玺榨果汁 神秘加料“很红很红”_娱…
《奔跑吧》Angelababy小海绵buff加持解锁…
广州的小朋友有福啦！“巴斯光年”带你翱…
沉醉在美景里！4600名跑者古镇竞技_南方快…
丁俊晖闯入斯诺克世锦赛八强_体育新闻_南…
广东领导干部重大事项依法决策情况纳入年…
今日16时或现假期返程最高峰！这些线路交…
迈凯伦570GT MSO卡宾特别版_新闻头条_南方…
更省钱更公平！三项深化增值税改革措施正…
推荐

它终于来了!中国内地女性不用日盼夜盼了

自称“滴滴投资人”的男子被滴滴司机打了！官方曝更多细节

独居女子微信聊天时开了下门，人就失踪了！

整张脸都不好了！大批假冒名牌“爆款”化妆品被查获

朋友圈暖心漫画：一个女生最舒服的生活状态

微信
 QQ空间 微博 0 0
回到首页 回到顶部

网站简介-广告服务-诚聘英才-联系我们-法律声明-友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：87373397 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235