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五一小长假出行要注意些啥事？

2018-04-30 09:00 来源：深圳新闻网
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五一出行也有一些地方需要特别注意，小编为大家送上精心编辑的2018年五一出行指南，希望大家开开心心出去玩，高高兴兴把家还~~

证件安全

市旅游主管部门提醒广大市民，出游时，护照、签证、身份证、信用卡、机车船票及文件等身份证明和凭据，必须随身携带，妥善保管。出境旅游时，最好将上述证件进行复印，一份留在家中，一份连同几张护照相片随身携带，并记下所持护照号码，以备急用。当遇到有人检查证件时，不要轻易应允，而应及时报告导游或领队进行处理。如导游或领队不在现场，要有礼貌地请对方出示表明其身份的工作证件，否则拒绝接受检查。如果证件一旦遗失或被偷被抢，要立即报告领队并向警方报案，同时请警方出具书面遗失证明。出国或出境游客要向目的地相关机构申请补发签证，向中国驻当地使（领）馆等机构申请补办旅行证件。

财物安全

出游时，一定要保管好自己的证件和贵重物品，不要把现金和贵重物品放在托运行李、外衣口袋或易被割破的手提包中。不要将现金和贵重物品放在宾馆房间或旅游车中。在转机、转车人多拥挤时，要注意清点行李物品，防止遗失。不要让也不要帮不相识的人看管或托运行李。发现钱物丢失或被偷盗，要立即报告导游或领队并报警。

人身安全

出游，特别是出境游，一定要远离毒品，不接受陌生人的搭讪，防止人身受侵害。参加旅游活动时，要尊重所在国或地区、特别是有特殊宗教习俗国家或地区的风俗习惯，避免因言行举止不当引发纠纷。要注意防盗、防骗、防诈、防抢、防打，出门时尽量不要携带贵重物品和大量现金，不要在自驾车明显处摆放贵重物品，修车时务必先锁好车门，不要将证件、文件、钱包等重要物品放在易被利器划开的塑料袋中，不要在黑暗处招呼出租车。遇到地震、台风、火灾、洪水等自然灾害或政治动乱、战乱、突发恐怖事件或意外伤害时，要冷静处理并尽快撤离危险地区。在境外，可向中国纺当地使（领）馆寻求咨询和协助。人身安全受到威胁和伤害时，应立即向当地警方报案，要求警方提供保护，并取得警方的书面证明。

交通安全

乘坐飞机时，要注意飞行安全，系好安全带，不带危险或易燃品，全程关闭手机，起飞和降落时不使用其他电子设备。乘坐船、快艇等水上交通工具时，要穿好救生衣或套好救生圈。在国外乘坐旅游车时，不乘坐第一排的工作人员专座。此专座只有工作人员会有保险，游客乘坐此专座发生意外得不到赔偿。发生交通事故时不要惊慌，要采取自救和互救措施，保护事故现场，并迅速向领队、导游及警方报告。

饮食安全

在指定或下榻宾馆餐厅用餐，不购买和饮用无证照小商贩或地摊提供的饮料食品。坚持饭前便后洗手的习惯，不吃过期或不洁净的饭菜瓜果，尽量不自带食品，出国旅游时自带食品往往不能通过海关检疫。牢记自己的饮食禁忌，不盲目尝鲜、贪吃、乱吃。避免到流行病传播地区旅游。做好预防措施，携带一些常用必备药品，患病后要及时到医院就诊。出境旅游要慎重选择携带个人药品，出境前应了解有关国家和地区的海关规定，在允许的范围内选择携带药品的种类和数量，如因治疗自身疾病必须携带某种药品，应请医生开具处方，并备齐药品外文说明书和购药发票。

住宿安全

游客进出宾馆房间要随时关门锁门，离开宾馆时将钥匙交给总台。不要让陌生人进入房间，遇到不明电话要立即挂断。正确使用房间电器等设施，不要在灯罩上烘烤衣物，在卫生间要注意防滑。不要在床上吸烟。要熟悉宾馆安全通道和紧急出口，遇到火灾时不要搭乘电梯。离开宾馆时，要携带一张记有该宾馆地理位置和联系电话的卡片，以便迷路后可安全返回。在宾馆的健身房和游泳池锻炼时，要注意自我保护。退房时，要检查所携带的行李物品，特别注意证件和贵重物品及眼镜、充电器等小型物品。

游览观光安全

游览观光时要服从领队和导游的安排，紧跟团队，不要擅自脱团。要记下领队和导游的手机号码，以备万一掉队后联系。要记住旅游车车牌号和所在停车场位置，以便走失后找到。在拍照、摄像时注意往来车辆和是否有禁拍标志，不要在设有危险警示的地方停留。要慎重参加带有刺激性、危险性的活动项目，做到量力而行，提高自我保护意识，服从安全人员的指挥，不到赌场和色情场所消费。夜间自由活动时要结伴而行，并告知领队大致的活动范围。不要乘坐无标志的车辆，不要围观交通事故、街头纠纷，不要晚归。

编辑： 唐巧燕
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