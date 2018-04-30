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电竞专业：“头号玩家”的另类高考

2018-04-30 08:39 来源：广州日报 王名润 黄子宁 陈枫
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　“打游戏”也能上大学？有人真的把这看似荒诞的想法变成了现实！日前，顺德一中实验学校4名高考生都收到了中国传媒大学南广学院电竞专业抛来的“橄榄枝”。据该校招生要求，如果今年高考这些学子的文化课成绩达到了该校的最低投档线，就能实现自己的“象牙塔梦”。

　　记者采访获悉，和传统专业招生相比，电竞方向属“艺考”范畴。学子需要PK面试官、专业考题环节，最终才能“过关斩将”获得高校电竞专业的“敲门砖”。专家表示，随着电竞产业的发展，电竞相关人才的需求量剧增。而集心理素质、思维路径、心手协调等能力为一体的电竞人才，或称为新产业市场上的香饽饽。

　　新鲜： 用“游戏”撬开高校大门

　　靠“打游戏”也能获得入读大学的机会？在佛山顺德区，就有这样几位“幸运儿”。记者了解到，顺德一中实验学校高三年级的李檬、吴志鹏、张光镟、许榕根4人脱颖而出，以“电竞”专业成绩全国第8名、第25名、第294名、第322名的好成绩，获得中国传媒大学南广学院（以下简称“南广学院”）的电竞专业合格证。

　　这意味着，该校4名学子已经“半只脚”踏入了“象牙塔”的大门。据悉，南广学院于2017年9月成立电竞学院，作为一个新鲜感十足的专业，吸引了不少考生前来报名。记者了解到，该校今年是第二年招收电竞方向相关的学生。

　　而根据该校的招生简介，在今年高考中，相关专业成绩合格的考生，只要文化课成绩达到了该校的最低投档线（2017年为250分），他们就能实现自己的“象牙塔之梦”。

　　记者了解到，顺德一中实验学校作为顺德区内一所民办学校，为了“瞄准”产业，培养对口的电竞人才，探索个性化教育，去年10月该校引入第三方校外专业的教育机构，为校内高考生开设电竞艺考方向的课程辅导。据该校校长吴志良介绍，这在顺德乃至整个佛山都是最先的尝试。

　　报考： 有笔试面试还要懂心理学

　　日前，记者来到了顺德一中实验学校，见到了这4位“游戏学霸”。考生张光镟说，刚开始接触电竞专业，翻开学习资料，尽是游戏的历史发展史、产业发展历程、游戏心理学等。“我曾以为电竞专业就是纯粹地打游戏。”为了实现心中的大学梦，张光镟还是决定“逼自己一把”。

　　电竞专业如何考？记者了解到，与其他艺考形式相仿，报考电竞专业方向的艺考生，除了笔试，还有面试环节。电竞专业有这3个主要方向：交互设计分析、电子竞技分析、用户体验分析。面试环节里有两位面试官，考生根据自己报考的方向自主抽题，各有一道专业题以及推理题，有特长的考生还可以进行才艺表演，每个考生的面试时间大概在8分钟左右。

　　较为有难度的是笔试环节。“第一届DOTA2国际邀请赛总冠军是谁？”记者从考生提供的笔试例题来看，考题对于非电竞专业的“外行人”来说难度不小，考生只能在不断熟悉游戏的过程中学习知识。

　　在才艺展示环节，四位考生各显神通。喜欢音乐的许榕根在高二时自学了一年的打击垫（一种乐器，类似于电子合成器）。“喜欢这种强节奏的东西，灯光也很炫。”许榕根说。考了全国第八的李檬也爱好广泛，吹葫芦丝也是他的一大爱好。“葫芦丝是少数民族吹奏乐器，我喜欢这种古典而又小众的艺术。”由于父亲是军人，张光镟从小学开始习武，“当时表演了一套军体拳，但大家都笑了。”说罢，他也有点不好意思地笑出了声。

编辑： 柯丹洁
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