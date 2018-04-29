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五一假期将至，这份安全出行指南请收好

2018-04-29 08:41 来源：南方网
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五一假期即将来临，老师、家长带孩子出行一定注意安全。小编准备的这份出行指南，为您送上安全、最新天气、交通等信息。请收好！

安全：牢记相关求助信息

五一小长假，景区车站人多嘈杂，一不留神就可能出状况，紧急情况下除了110可以报警外，其实还有一个号码也是可以报警的，这个号码就是12110。

哪些情况下可使用短信报警？

1.不方便电话语音报警的紧急情况

2.向公安机关提供一般线索，无需警察进行现场接案处理

3.听力障碍、语言障碍人士

4.向公安机关提意见或建议，并非紧急情况报警

短信报警需写清哪些内容？

1.一定要写明所在的具体位置，方便警察在接到指令后，迅速到现场解救。

2.报警人应尽可能简要准确地写明事件性质、地点和时间等要素。如家中遇小偷，可编辑，“X街道（小区）X幢X单位X（房号），现有小偷”。

3.同时，报警人在发现险情后，及时把手机调成静音或震动，在不惊动犯罪嫌疑人的情况下发送报警短信，防止警方的短信回复被嫌疑人发现，最大程度保护自己的安全。

重要提示

1.12110作为110 电话警报的补充，是一种辅助性、非紧急报警求助方式。当发生紧急事件，在有条件的情况下，最好还是拨打110电话向警方求助！

2.报警短信同时发给亲友：遇到紧急情况进行短信报警时，最好多发几遍短信，同时可将短信发送给亲戚、朋友，以免短信发生延时丢失的情况。

3.关注短信回复：如果使用短信报警，接警员在接到短信警情后会及时向发信人回复确认收到短信，所以需要及时关注短信，确认是否收到回复。

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编辑： 唐巧燕
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