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海归创业 从“高精尖”到“接地气”

2018-04-29 06:50 来源：人民日报海外版 左 婷
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　　扎堆高精尖 创业也受限

　　2017年，人力资源和社会保障部组织实施了31项“赤子计划”资助项目，吸引了众多海归人才回国创业。通过比较可以明显看出，受到鼓励的创业内容，不仅有互联网、人工智能、新材料等高精尖领域的项目，也出现了很多技术要求相对较低、更趋本土化的服务类创业项目。海归创业领域多元化，有两方面的原因。一是高精尖领域的专业技术要求高，创业初期需要的各种资源支持更多更大；二是高精尖领域的研究周期长，见效慢。所以部分海归开始转变创业方向，将目光放到更广泛的领域。

　　尚涛在英国利物浦大学攻读博士学位，马上就要毕业了。2017年，他与同学注册了一家芯片研发公司，也得到了国内创业孵化园的部分资金支持。但他的创业项目最终还是失败了。“海归创业领域大多集中在‘高精尖’领域，创业项目难度大，技术要求高，不易攻破难关。很多海归在创业时，专注于做研发，而对管理公司经验有限。这一点也是导致一些海归创业失败的原因之一。”尚涛说，“如果再创业，我会找团队一起做，更注重对团队的管理。我也会根据国内发展趋势，做一些项目调整，不会只关注于高精尖的热门项目了……”

　　结合行业趋势 青睐团队创业

　　目前，我国留学人员创业园数量、入园企业数量、在园创业人员数量均呈现稳步增长态势。当然，创业者们不可能集中在同一行业。海归创业项目的选择还跟自身所学专业、国内政策及发展趋势有关。学习人文社科类专业的海归在创业时，更倾向于社会学识应用较多的行业。

　　岳明曾在美国马里兰大学学习法律，又从事地产类工作数年。从2016年开始，他转入森林旅游领域，与团队一起创业。目前他正在西安参与云来谷森林旅游度假区的项目。他表示，在国家提出乡村振兴战略的背景下，海归也需要深入到符合市场实际需求的细分领域，追求可以实现的目标，操盘可以落地的项目。“对于海归来讲，做好一个选择，常常比努力工作更重要。尤其是一些创业项目需要经过市场考验和试错。在很大程度上，海归要比非海归付出更多的机会成本。”岳明说，“同时，海归创业最好能够有一个成熟的团队。团队创业可以集合多种要素，实现优势互补，也更具市场适应性。”

 

编辑： 唐巧燕
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